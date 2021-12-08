El director ejecutivo de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, aseguró que los síntomas ocasionados por la nueva variante de Covid-19 omicron son más “leves” que los provocados por las otras mutaciones del virus.

A través de un foro, el ejecutivo de Pfizer advirtió que la variante de omicron se transmite más rápido, por lo que si miles de millones de personas adquieren los síntomas leves, puede que haya otra mutación.

Ante este escenario, la farmacéutica ya está investigando si su vacuna contra el Covid-19 tiene una protección menor contra la variante.

Detalló que esta información la obtendrá las próximas semanas, aunque precisó que no hay una fecha concreta.

Asimismo, explicó que Pfizer está esperando que la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU), apruebe en este mes el uso de las pastillas Paxlovid.

Este medicamento aspira a convertirse en el primer tratamiento oral para los pacientes con Covid-19 en EU.

#Omicron is all over the news. Here’s how Pfizer is responding to the new #COVID19 variant. pic.twitter.com/l3WvlVkTjS — Pfizer Inc. (@pfizer) December 2, 2021

Pfizer reconoce que pudo ayudar en la vacunación a países pobres

El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, reconoció que la farmacéutica pudo haber hecho más para ayudar a optimizar los bajos índices de vacunación contra el Covid-19 registrados en los países pobres.

Explicó que pudo apoyar en dicha circunstancia con más que el envío de vacunas. Al respecto, dijo que muchas naciones africanas pidieron a Pfizer que retrasara el envío de dosis debido a que les hacía falta una logística para administrar todos los suministros.

Ante este caso, comentó que Pfizer pudo haberse anticipado a dichos obstáculos que tenían y haberles ayudado a resolverlos.

El 25 de noviembre de 2021, el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD) de Sudáfrica informó la detección de una nueva variante de Covid-19 llamada omicron.

La variante omicron levantó rápidamente los temores por la gran cantidad de mutaciones presentes en su proteína S, así como por su rápida propagación por este país africano. Por lo que, días después, fue clasificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “preocupante”.