Las condiciones del clima siguen revueltas en gran parte de México por la interacción de varios fenómenos atmosféricos. Para este lunes 9 de noviembre, la combinación de una vaguada, el frente frío número 4 y una masa de aire frío dejará lluvias intensas, rachas de viento y un bajas temperaturas.

Estos serán los estados más afectados por estas condiciones y dónde se sentirá el ambiente más frío.

Vaguada y corriente en chorro provocan lluvias al norte

Durante este lunes, una circulación ciclónica junto con una vaguada en niveles medios de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical generarán condiciones para lluvias e intervalos de chubascos en las regiones del norte y noroeste del país, afectando a estados como Baja California, Chihuahua y Durango.

La masa de aire frío 🌫️ asociada al #FrenteFrío 4 mantendrá el refrescamiento de las temperaturas 🥶 en el norte y noreste de México. ¡Toma precauciones! pic.twitter.com/4QrnCD8oRB — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 9, 2026

El frente frío 4 estacionado en México

El frente número 4 se mantendrá con características de estacionario sobre el oriente del territorio nacional.

Al combinarse con un canal de baja presión en el noreste, el sistema provocará precipitaciones muy fuertes en Tamaulipas, además de lluvias fuertes en Nuevo León y Veracruz, y chubascos en San Luis Potosí.

Estados con pronóstico de lluvia fuertes y chubascos

El reporte del clima pronostica lluvias en el noreste de Tamaulipas.

También se esperan lluvias puntuales en zonas de Nuevo León, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que el resto del centro y sur registrará chubascos dispersos y lloviznas aisladas.

Rachas de viento en Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas

La masa de aire frío combinada con el sistema frontal también mantendrá un ambiente fresco en el norte y noreste del país.

Se prevé viento de componente norte con velocidades de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas, así como en la zona del istmo y el golfo de Tehuantepec.

🌧️ Reporta Conagua un total de 175.4 milímetros de lluvia por el Frente Frío número 4 en #NuevoLeón.https://t.co/7pdmtaN5bX pic.twitter.com/q8yvNq5M3Z — INFO7MTY (@info7mty) November 8, 2026

Madrugadas con temperaturas de hasta -5 grados en sierras

El ambiente frío seguirá durante la madrugada del martes en las zonas serranas.

El termómetro bajará hasta marcar entre -5 y 0 °C en las partes altas de Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 °C en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.