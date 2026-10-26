Tormenta tropical y canales de baja presión generan efectos en el clima para los próximos días: México enfrentará temperaturas de hasta -5° C y fuertes lluvias

El pronóstico del clima en México para los próximos días viene complicado y con cambios drásticos de temperatura. Del martes 27 al jueves 29 de octubre, el paso de la tormenta tropical "Vance" por el Pacífico, junto con varios canales de baja presión en el interior del país, provocará intensas lluvias, viento y heladas en distintas regiones.

Si vives en zonas altas, el termómetro caerá hasta los -5 °C durante las madrugadas.

Estos son los estados que sufrirán temperaturas heladas y lluvias intensas.

Efectos de la tormenta "Vance" y canales de baja presión en el país

Durante estos tres días, la tormenta tropical "Vance" avanzará lentamente frente a las costas del Pacífico Central. Su circulación impulsará lluvias muy fuertes en el occidente, además de viento y olas altas en las playas.

Varios canales de baja presión y la humedad de los dos océanos traerán chubascos al norte, centro, oriente y la península de Yucatán, incluyendo el Valle de México.

Caos por tormentas en #CiudadJuárez



Inundaciones, vehículos arrastrados, daños en inmuebles y rescates de emergencia dejaron dos tormentas vinculadas al frente frío número 3 en Ciudad Juárez.



Autoridades reportan únicamente daños materiales.



El reporte completo lo tiene… pic.twitter.com/yTgeTr37R6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 26, 2026

Zonas serranas donde la temperatura caerá hasta los -5 °C

El frío helado se sentirá en las partes más elevadas del norte del país durante las madrugadas:



Madrugada del miércoles: De -5 a 0 °C en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango. Madrugada del jueves: De -5 a 0 °C en zonas altas de Baja California y Durango.

Estados que registrarán temperaturas de 0 a 5 grados

Otros estados del norte y centro de la República tendrán cerca del punto de congelación en las zonas montañosas:



Miércoles: De 0 a 5 °C en Sonora, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C en Sonora, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Jueves: De 0 a 5 °C en Chihuahua, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de lluvias muy fuertes en México

Para el martes se esperan lluvias fuertes en el sur de Nayarit, oeste de Jalisco, Colima y la costa de Michoacán. También habrá chubascos en la CDMX, Edomex, Sinaloa, Veracruz y otras 19 entidades, mientras que Morelos y Tlaxcala tendrán lluvias aisladas.

Tormentas intensas previstas para el miércoles 28 y jueves 29

El miércoles la costa de Jalisco tendrá lluvias intensas, mientras que Colima registrará acumulados muy fuerte. Para el jueves 29, las lluvias muy fuertes se moverán al norte de Nayarit, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila, con chubascos en la costa de Jalisco y Zacatecas.