¿Vale la pena salvar al Washington Post?

Jeff Bezos ha sido dueño del diario The Washington Post desde el 2013. Esta joya del periodismo mundial le costó un poco menos de $250 millones de dólares en efectivo. Si usted considera que el Post es en verdad una joya del periodismo estará de acuerdo en que esa cantidad fue una ganga. Para Bezos, debido a su enorme y creciente fortuna no hay muchas cosas que se antojen caras.

Jeff Bezos podría también reclamar otro título: Ser un visionario extraordinario

Permítame explicar por qué lo digo. El dueño del Washington Post, vio venir a la distancia el vendaval que ha estado sacudiendo y destruyendo a la prensa escrita en Estados Unidos.

En estos últimos doce años, él ha visto que no solo el Post, sino un sin número de diarios, periódicos y revistas han pasado por transformaciones que los han convertido en publicaciones mucho menos relevantes de lo que fueron algún día. El internet y la forma de consumir noticias forzaron a los grandes diarios a entrar en una pelea diaria por la supervivencia y muchos han perdido esa pelea.

Curiosamente y como excepción a esta regla, la visión de un futuro negro ha sido negada por el otro gran diario estadounidense, el New York Times, que siendo una de las joyas del periodismo mundial, descubrió hace años cómo tomar ventaja de los tiempos cambiantes.

Este diario que hoy ya podría tomar el título del más importante de Estados Unidos , ha tenido mucho éxito transformándose de un diario impreso, a un diario digital. The New York Times es hoy, no solamente una empresa financieramente sana, sino un bastión de la libertad de prensa en una sociedad libre como lo es la estadounidense, y es además una muestra clara de cómo las plataformas digitales pueden enriquecer a los diarios tradicionales.

El señor Bezos quiere hacer lo mismo con su periódico. Pero él en sí, es una criatura completamente distinta a la familia Ochs-Suzberger que controla al NY Times.

La estrategia de Bezos combina la "obsesión por el cliente" además, él mismo dice que le gusta tener y mantener una "visión a largo plazo", eso es parte de lo que en sus empresas de supermercados y en la misma Amazon, les llama “autosostenibilidad”.

Imagínese usted que por la cadena de supermercados Whole Foods Market, Bezos pagó en el 2017 $13,700 millones de dólares. Este es un ejemplo en donde la autosostenibilidad ha mostrado ser muy efectiva.

Esa autosostenibilidad, consiste en que una empresa, pase lo que pase, siempre aspirará a ser autónoma en sus gastos y ganancias, y nunca podrá acudir a capitales generados por otras empresas del mismo grupo para que, con dinero bueno, se rescate a la empresa en cuestión de malos manejos y de pérdidas.

El grupo podrá ser riquísimo, pero si una de sus empresas no funciona, entonces es mejor dejarla caer en una crisis y darle una última oportunidad.

Planteado en esos términos, si la cadena de supermercados Whole Food Market algún día deja de producir ganancias, entonces el señor Bezos la reducirá en tamaño, la hará más ágil y eficiente y le dará una única oportunidad de renacer y convertirse en una empresa que dé ganancias.

¿Se da cuenta de lo que le está ocurriendo al Washington Post?

Si algo va mal con el diario, en lugar de rescatarlo, Bezos dejará que se hunda. Si sobrevive serán buenas noticias, si no lo hace, será solo un diario más a quien le llegó una muerte anunciada.

El Washington Post dice Bezos, debe ser un negocio altamente rentable y no solo ser una muy buena publicación que depende de un benefactor adinerado, por muy institución periodística que sea. El mercado cambió... y el negocio de la prensa sigue cambiando todos los días.

El Washington Post acaba de despedir a uno de cada tres de sus empleados. Acaba de cancelar sus secciones de deportes y de noticias locales, acaba de cerrar varias de sus oficinas en el extranjero, y acaba de reducir sus coberturas mundiales a lo absolutamente necesario.

Bezos está poniendo en práctica su visión empresarial. Cuando uno de sus negocios deja de ser altamente productivo, primero lo deja caer en una crisis, y después le da tiempo para que encuentre su propio camino al éxito editorial y económico.

¿Qué es lo que debe hacer el propietario de un periódico hoy en día?

1.- “La estrategia digital”. El nuevo Washington Post deberá salir de lo tradicional para ir más allá de la impresión y convertirse en un diario virtual

El año pasado Jeff Bezos les advirtió a sus empleados que no intentaría salvar la edición impresa, y que estaba contemplando centrar sus esfuerzos en desarrollar una audiencia global nativa digital.

Para ese fin Bezos está poniendo en práctica algo que él llama “La tecnología como producto”.

Bezos ya modernizó al Post invirtiendo en su propio sistema de gestión de contenido, (Arc XP), que en sí ya hoy es otro de sus negocios rentables que además de darles vida a sus empresas, está siendo puesta en el mercado como una “licencia tecnológica en más de 2,000 sitios web” del mundo entero.

2.- Lo anterior lo lleva a establecer sus tomas de decisiones basada en datos. Exactamente lo mismo que ya estableció con mucho éxito en Amazon.

En el Washington Post ya fue introducido el análisis de datos en la redacción. Bezos lo utiliza para probar titulares y optimizar la experiencia del usuario. Con eso el espera mantener a los lectores “comprometidos con el diario”.

3.- El modelo de negocio, estará "centrado en el lector" y eso dictará los sistemas de suscripciones, y el tipo de anunciantes.

Bezos cree que el periodismo de alta calidad se sustenta en los lectores, no en los anunciantes. El siguiente paso es algo más complicado que Bezos entiende perfectamente porque ya usó un sistema similar para reforzar lo que él llama, “Los Muros de Pago”.

4.- Los sistemas digitales que Bezos usa, sirven para impulsar las suscripciones digitales, argumentando que los lectores pagarán y valorarán un contenido que sea "cautivador", "veraz" y “contemporáneo”.

Yo le llamaría contenidos de gran colorido con gráficos y videos.

Jeff Bezos tiene una idea muy clara de cómo aprovecharse de las plataformas digitales

Es en esas “plataformas” en las que el periódico impulsara más cambios. La información y las noticias, y su importancia y jerarquía, serán actualizadas cada hora de cada día del año.

"Las limitaciones impulsarán la creatividad"

Si bien Jeff Bezos inicialmente proporcionó capital para evitar que el Post se redujera, también ha expresado que el respaldo financiero ilimitado puede generar una falta de urgencia. Es otra vez, hacer que el negocio sea capaz de generar altos rendimientos al propio capital que genera, sin necesidad de meterse en las bolsas del dueño para extraer fondos que no existen.

La necesidad es la madre de todas las invenciones. El Post tendrá que aprender a hacer más, no con menos recursos, sino con recursos distintos.

Aquí Bezos nos inicia en un concepto innovador: Revertir la estrategia de "reducir para obtener rentabilidad".

Su estrategia inicial se centró en invertir en personal y tecnología para aumentar la audiencia, en lugar de recortar costos para mantener la rentabilidad.

Las realidades editoriales y estructurales: El viejo lema del Washington Post

"La democracia muere en la oscuridad": Durante los últimos 12 años, bajo su propiedad, el Post adoptó una identidad de marca más audaz y provocadora, diseñada para atraer suscriptores, particularmente durante la agitación política traída por Donald Trump .

Hoy Bezos está siendo contemplado bajo una óptica distinta con una “visión a muy largo plazo”.

Por eso, él mismo se dio cuenta que necesitaba convertir el Post en una empresa privada, al hacerlo, lo liberó de las presiones de los resultados trimestrales que afectan a las empresas que se cotizan en la bolsa. Eso le dio agilidad al periódico, porque le permitió contemplar y comprometerse con inversiones a largo plazo. Esto es necesario por el cambio constante en el mundo digital. Solo considere usted como afecta a un diario la nueva creatividad de la “Inteligencia Artificial”.

El problema de todo lo anterior es que con toda su genialidad empresarial el señor Bezos no ha podido saltar por delante del fenómeno de los conflictos de intereses.

Bezos está consciente de que ser propietario de un periódico importante, significa que eventualmente, él mismo será objeto de los reportajes por el interés periodístico que él y sus otras empresas generan. Lo irónico es que ese interés incluirá a sus propios periodistas y a los de la competencia.

Los “Desafíos Recientes”

Jeff Bezos continúa sin entender que la estelaridad del diario se lo dan los periodistas que han pasado años en el oficio. Columnistas, los reporteros y los analistas que lo conforman. Por razones de diferencia política, el dueño del Post dejó que muchas de estas plumas se fueron del diario. Eso causó una profunda pérdida de la confianza de sus suscriptores.

Bezos tiene una mente visionaria de empresario, pero eso lo hace un mal estratega político. Solo vea usted lo que ocurrió con su decision de dejar de endosar a candidatos presidenciales. Ese capricho de hombre rico y poderoso, le costó al periódico cientos de miles de suscriptores. Eso puso de manifiesto la tensión entre el propietario, el personal y la lealtad de la audiencia.

Finalmente está “el giro hacia la libertad"

Recientemente Jeff Bezos ordenó a la sección de opinión y editoriales que se centre en las "libertades individuales y los mercados libres", un cambio que ha provocado una importante fricción interna y externa. Varios destacados columnistas tiraron la toalla y se fueron del diario. La pérdida de talento creativo y editorial ha sido inmensa.

En resumen, Jeff Bezos sabe que en el mundo actual, un periódico debe funcionar como una empresa tecnológica —utilizando datos, iteración rápida y herramientas digitales— los que no lo hagan tendrán que enfrentarse a la extinción.

Su problema es que su corazón de empresario, lo hace aferrarse a las circunstancias que le garanticen la supervivencia de este pequeño pedazo de sus riquezas. Pero por muy rico que sea Jeff Bezos no parece ser un visionario político. Si lo fuera habría puesto al Washington Post en el primer lugar de todas sus empresas.

El futuro del diario más importante, de la ciudad más importante, del país más importante de la tierra no va a estar fácil. Sus críticos, jamás le perdonarán darle toda la prioridad a su visión empresarial personal, sobre la independencia editorial tradicional de uno de los tesoros del periodismo mundial.

El Washington Post merece ser salvado y merece cualquier inyección de capital, porque no es solo una negocio más es una institución de libertad y de democracia. Ser su dueño no implica solo ganar dinero con él.

Jeff Bezos de debe destruir a una de las instituciones democráticas estadounidenses, mas importantes y más consecuentes de esta época en la que todos estamos viviendo en el 2026.

The Washington Post es un diario al que el público siempre consideró la personificación de la libertad de expresión .

Así, cuando la gente pregunta ¿si vale la pena salvar al The Washington Post? la respuesta obvia es; pero por supuesto que vale salvarlo.

Si Jeff Bezos no entiende la responsabilidad histórica que el adquirió al comprar a este diario, hoy para limpiar su imagen deberá ahora buscar quién con creatividad, con imaginación y con respeto, esté dispuesto a salvarlo. El NYTimes se salvó con gran éxito. El Post puede salvarse tambien.