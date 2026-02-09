“Es una cachetada en la cara": Así reaccionó Donald Trump al show de Bad Bunny en el Super Bowl

La noche del domingo 8 de febrero de 2026, el escenario del Super Bowl LX se convirtió en el epicentro de un fuerte choque cultural y político. Minutos después de que Bad Bunny terminara su actuación en el Levi's Stadium, el presidente Donald Trump utilizó su plataforma Truth Social para lanzar una dura crítica contra el espectáculo de medio tiempo.

El ataque de Trump a Bad Bunny: "Nadie entiende lo que dice"

Fiel a su estilo, Donald Trump no guardó silencio ante el protagonismo del idioma español en el evento deportivo más grande de EU. El presidente criticó duramente el show, señalando que las canciones del artista no se entienden.

Además, calificó el baile y la coreografía como "asquerosos", especialmente para los niños que sintonizaban la transmisión, y acusó a los medios de comunicación de estar fuera de la realidad por dar reseñas positivas a lo que él llamó un "desastre".

"Todos somos América": El cierre épico de Bad Bunny

Bad Bunny respondió con música y simbolismo. Durante 12 minutos, el artista transformó el estadio en una plataforma de identidad. El momento cumbre ocurrió al final, cuando mencionó uno a uno los países del continente, desde Argentina hasta Canadá, cerrando con un emotivo grito por su patria, Puerto Rico .

Su mensaje fue una invitación a repensar el concepto de "América" como un continente unido por la cultura y no solo como una nación.

Bad Bunny's football to close his Super Bowl halftime show: “Together, We Are America.” pic.twitter.com/mgh4O4GEET — Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2026

Trump: El Super Bowl debería tener valores estadounidenses

En su mensaje, Trump aprovechó para contrastar el show con los logros de su administración, mencionando los récords en el mercado de valores y los planes de retiro (401k). Para el presidente, un evento de esta magnitud debería inspirar éxito y valores tradicionales estadounidenses, en lugar de lo que él considera una "bofetada en la cara" al país.

Esta división de opiniones refleja la tensión actual entre la visión conservadora del gobierno y la creciente influencia de la cultura latina en la vida pública.

Trump y su mensaje a los medios

Trump concluyó su mensaje advirtiendo que los medios de comunicación ("Fake News") defenderán el show porque no tienen ni idea de lo que pasa en el "mundo real". Sin embargo, la conversación global parece indicar lo contrario: el show de Bad Bunny ha encendido un debate necesario sobre la identidad y la inclusión.

Mientras el presidente pide "Hacer a América Grande Otra Vez", el artista puertorriqueño le recordó al mundo que esa grandeza también habla español y tiene raíces en todo el continente.