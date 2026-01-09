El Vaticano buscó salida para Maduro antes del operativo de EU

Un reporte de The Washington Post reveló que El Vaticano, Rusia y otros actores internacionales intentaron negociar una salida para Nicolás Maduro días antes del operativo de fuerzas especiales de Estados Unidos que terminó con su captura.

De acuerdo con documentos obtenidos por el diario estadounidense, el cardenal Pietro Parolin sostuvo una reunión urgente en Nochebuena con el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede para explorar opciones de asilo, incluida una oferta de Rusia que contemplaba garantías de seguridad.

El intento fracasó y, una semana después, Maduro y su esposa, Cilia Flores fueron detenidos en un operativo estadounidense que dejó decenas de muertos.

El reporte también expone que Washington ya perfilaba a Delcy Rodríguez como figura clave para liderar una transición en Venezuela.

