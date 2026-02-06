“Tráiganla a casa": Desaparece mamá de famosa conductora de televisión en Estados Unidos; creen que fue un secuestro

Durante la noche del pasado sábado 31 de enero de 2026, Nancy Guthrie, madre de la reconocida presentadora del programa matutino de noticias, "Today", Savannah Guthrie, desapareció de su residencia en Catalina Foothills, cerca de Tucson, Arizona, Estados Unidos, en lo que las autoridades describen como un posible secuestro .

La mujer de 84 años fue vista por última vez alrededor de las 21:30 horas tras cenar con su familia; sin embargo, al no presentarse en la iglesia el domingo por la mañana, sus familiares descubrieron una escena "muy preocupante" en su vivienda que incluye el hallazgo de rastros de sangre.

“Our mom is our heart and our home”: “Today” show co-host Savannah Guthrie and her siblings pleaded for their mother’s return in an emotional video posted to social media on Wednesday, asking for proof of life for Nancy Guthrie.



The 84-year-old was abducted from her Tucson,… pic.twitter.com/MIhdOeNxKu — CBS Mornings (@CBSMornings) February 5, 2026

Autoridades comienzan investigaciones

El Sheriff del Condado de Pima, Chris Nanos, ha sido enfático al señalar que Nancy no salió de su casa por voluntad propia, calificando la escena dentro de la vivienda como "sospechosa". Reportes de medios locales indican que se encontró sangre en el lugar, evidencia que ya está siendo analizada en laboratorios de ADN.

Además, ha trascendido la existencia de una presunta nota de rescate que está siendo evaluada minuciosamente por expertos del FBI, aunque las autoridades han preferido no revelar detalles específicos sobre su contenido para no entorpecer la investigación.

El tiempo es crucial: El riesgo por falta de medicación

Uno de los factores que más angustia a la familia Guthrie es la salud física de Nancy. Aunque mentalmente se encuentra muy lúcida, padece condiciones médicas que requieren fármacos diarios; según el sheriff, la interrupción de este tratamiento "podría ser fatal".

Los investigadores también están analizando datos digitales, incluyendo la actividad de su teléfono celular y la información que pueda arrojar su marcapasos, buscando cualquier señal que indique el momento exacto en que fue sacada de su hogar.

The #FBI is offering a reward of up to $50,000 for information leading to the recovery of Nancy Guthrie and/or the arrest and conviction of anyone involved in her disappearance.



She was last seen at her residence in the Catalina Foothills neighborhood of Tucson, Arizona, on the… pic.twitter.com/4GsKV7zFxo — FBI (@FBI) February 5, 2026

Conductora de televisión en Estados Unidos suspende actividades

La famosa conductora de la cadena NBC, quien tenía previsto viajar a Italia para cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, canceló todos sus compromisos profesionales para trasladarse a Tucson junto a sus hermanos. A través de sus redes sociales, Savannah describió a su madre como una mujer de fe inquebrantable y pidió a sus seguidores unirse en oración.

"Tráiganla a casa", escribió en un emotivo mensaje, mientras su equipo de seguridad colabora directamente con las agencias federales en la zona.

Activan operativo masivo que involucra recursos federales

La búsqueda de Nancy Guthrie no tiene precedentes recientes en la zona de Tucson. El operativo cuenta con el apoyo de la Patrulla Fronteriza , que ha desplegado unidades caninas, y la asistencia técnica de empresas multimillonarias para procesar datos de torres de telefonía.

El FBI ha elevado la recompensa a 50 mil dólares (alrededor de 876 mil pesos), mientras que vecinos del vecindario de Catalina Foothills han sido llamados a revisar sus cámaras de seguridad y cualquier rastro inusual en la maleza cercana a sus propiedades.

With a big trip to the Olympics coming up, Savannah Guthrie spent much of last weekend with her husband and two kids. But her plans were shattered when a family member called and said Nancy was missing. It was "the worst phone call of her life," an NBC producer told me. pic.twitter.com/wDrOkG6xfc — Brian Stelter (@brianstelter) February 3, 2026

Familia de la desaparecida mandan mensaje a los captores

Mientras el vecindario se declara "inquieto" por la falta de sospechosos identificados, fuentes cercanas a la familia han enviado un mensaje desesperado a quienes tengan a Nancy: "Podrían dejarla en cualquier estación de bomberos, hospital o supermercado y no habría preguntas".

La Casa Blanca y figuras públicas han expresado su solidaridad, mientras que el sheriff Nanos se mantiene optimista asegurando que cuentan con un enfoque regional sólido para resolver el caso y traer a la madre de la periodista sana y salva.