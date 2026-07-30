Vales de útiles escolares 2026: estados, fechas y requisitos

Las autoridades educativas de diversas entidades de México iniciaron la distribución de los apoyos económicos y vales para el ciclo escolar 2026-2027, con el objetivo de aliviar la carga financiera de las familias mexicanas antes del inicio de clases en agosto de 2026.

A través de secretarías estatales como la Secretaría de Educación del Estado de México (SEDUC) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), los gobiernos locales formalizaron las convocatorias para la entrega de vales, valeras electrónicas y paquetes de útiles y uniformes gratuitos orientados a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria inscritos en el sistema público.

La implementación de este beneficio busca reducir la deserción escolar y garantizar que las alumnas y alumnos cuenten con las herramientas básicas para el ciclo lectivo. Cada entidad federativa ha establecido sus propios padrones de beneficiarios, calendarios de registro y presupuestos asignados, por lo que las madres, padres y tutores deben atender los criterios específicos fijados por sus respectivos gobiernos locales para completar la recepción o canje de los apoyos.

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¿Cuánto será el monto de apoyo para útiles y uniformes en Edomex?

En el Estado de México, el gobierno estatal determinó la entrega de paquetes de útiles escolares de forma directa en los planteles educativos, sumado a un incentivo económico o vale en municipios priorizados. Los montos de apoyo financiero oscilan entre los 600 y los 1,000 pesos por estudiante en el nivel básico, dependiendo del grado escolar. En preescolar, la asignación contempla los materiales de papelería básica; en primaria y secundaria, el beneficio cubre libretas, cuadernos de trabajo, juegos de geometría, bolígrafos y mochilas, complementado con subsidios para la adquisición de uniformes oficiales en comercios autorizados de la entidad.

¿En qué estados habrá entrega de vales para uniformes y útiles escolares?

Además del Estado de México, diversas entidades del país mantienen activos sus programas de apoyo escolar para el ciclo 2026. En la Ciudad de México, el programa "Mi Beca para Empezar" otorga depósitos directos en tarjeta para la compra de suministros y vestimenta escolar. En estados como Jalisco (a través de "Recrea"), Sinaloa, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán, las administraciones estatales confirmaron la entrega de uniformes confeccionados, calzado y vales canjeables en papelerías locales inscritas en el padrón de proveedores de cada secretaría de educación.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el apoyo para útiles y uniformes escolares?

Para acceder a los vales y paquetes de materiales en las escuelas públicas, las autoridades de las distintas entidades exigen la presentación de la siguiente documentación oficial en copia y original para cotejo:

Clave Única de Registro de Población ( CURP ) del alumno o alumna actualizada.

) del alumno o alumna actualizada. Identificación oficial vigente con fotografía de la madre, padre o tutor ( INE , pasaporte o cédula profesional).

, pasaporte o cédula profesional). Comprobante de domicilio reciente (agua, luz o predial con antigüedad no mayor a tres meses).

Comprobante de inscripción o reinscripción al ciclo escolar 2026-2027 emitido por el plantel educativo correspondiente.

Formato de solicitud de registro firmado (disponible en las plataformas digitales de cada Secretaría de Educación estatal).

Fechas en que se harán los registros para la entrega de apoyos

Los calendarios de registro y entrega de vales se estructuran de manera escalonada durante los meses de julio y agosto de 2026. Para el Estado de México y la Ciudad de México, la actualización de datos en las plataformas digitales permanecerá abierta hasta las primeras semanas de agosto, previo al arranque formal del ciclo escolar. En tanto, para los estados que operan bajo la modalidad de entrega física de vales y paquetes en las escuelas, los insumos se distribuirán directamente en los planteles durante el periodo de inscripciones y la primera semana de clases, asegurando que los estudiantes dispongan de sus materiales desde el primer día del periodo lectivo.

