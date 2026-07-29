Las fechas confirmadas para la segunda etapa de preinscripciones a escuelas de nivel básico en Edomex

¡Una segunda oportunidad! La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) abrió la segunda fase del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), un proceso dirigido a alumnos que necesitan hacer cambio de escuelas o preinscripciones a nivel básico en el Estado de México (Edomex).

Esta etapa será completamente en línea y estará disponible durante agosto, por lo que madres, padres y tutores deberán respetar las fechas establecidas para evitar quedarse fuera del proceso.

¿Quiénes podrán participar en la segunda fase del SAID en Edomex?

La segunda etapa del SAID está pensada para atender distintos casos que no pudieron resolverse durante el proceso regular de preinscripciones.

Las personas que pueden participar en la convocatoria son:



Estudiantes que necesitan hacer cambio de escuelas públicas.

Alumnos inscritos en colegios particulares que desean incorporarse a una escuela pública.

Niños que no realizaron el trámite de preinscripción y buscan ingresar por primera vez a preescolar, primaria o secundaria.

Es importante considerar que todas las solicitudes estarán sujetas a la disponibilidad de espacios en cada escuela y turno.

📣 Atención 📣



🎒Consulta la convocatoria de la segunda fase del #SAID2026 y participa en el proceso de inscripción para tus hijas o hijos.👇🏻



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Calendario oficial de la segunda etapa de preinscripciones en Edomex

Para evitar saturaciones en la plataforma, las autoridades dividieron el proceso en tres periodos.



Del 6 al 12 de agosto de 2026: Alumnos que vienen de escuelas privadas o públicas y deban hacer el cambio.

Alumnos que vienen de escuelas privadas o públicas y deban hacer el cambio. Del 13 al 19 de agosto de 2026: Alumnos que cuentan con preinscripción ordinaria del SAID y necesitan hacer cambio de escuela.

Alumnos que cuentan con preinscripción ordinaria del SAID y necesitan hacer cambio de escuela. Del 20 al 26 de agosto de 2026: Alumnos que no realizaron la preinscripción ordinaria y son de nuevo ingreso a niveles de educación básica.

¿Cómo hacer el trámite de preinscripción o cambio de escuela?

El procedimiento será completamente en línea mediante el portal oficial del Gobierno del Estado de México. La plataforma estará disponible a partir de las 9:00 horas del 6 de agosto y permanecerá abierta las 24 horas del día hasta el 26 de agosto de 2026.

Durante el proceso, los tutores podrán consultar el listado de escuelas públicas que aún cuentan con lugares disponibles para elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Al finalizar el registro, el sistema generará un folio, el cual será indispensable para continuar con el trámite. Dicho documento tendrá vigencia hasta el 1 de septiembre, fecha límite para acudir al plantel asignado y concluir la inscripción.

Requisitos que debes tener listos para la convocatoria SAID

Para agilizar el registro, las autoridades recomiendan tener a la mano estos papeles:



CURP del estudiante

Clave del Centro de Trabajo (CCT) y nombre de la escuela pública donde desean solicitar el ingreso.

Nombre completo, CURP, teléfono y correo electrónico de la madre, padre o tutor.

Aceptar el Aviso de Privacidad y los términos de la convocatoria durante el registro.

Cualquier dato falso o la falta de documentos al momento de formalizar la inscripción provocará la cancelación del trámite.

