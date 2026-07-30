Es oficial, los resultados del SAID Edomex 2026 ya están disponibles este viernes 31 de julio, por lo que si buscas saber en qué escuela quedó tu hijo de preescolar, primaria o secundaria en el Estado de México, aquí podrás consultar la asignación paso a paso para el ciclo escolar 2026-2027.

Después de completar el registro de preinscripción, llegó la etapa más esperada por miles de madres, padres y tutores: consultar los resultados del SAID Edomex 2026.

Detrás de este proceso está el objetivo de asignar, de forma ordenada, un lugar a los alumnos que ingresarán a preescolar, primaria y secundaria, para que puedan iniciar el ciclo escolar 2026-2027 sin quedarse sin escuela; ahora solo queda consultar los resultados para conocer en qué plantel fue asignado tu hijo.

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Cómo consultar fácil y paso a paso los Resultados SAID Edomex 2026 para conocer la escuela asignada

Si registraste a tu hijo en el proceso de preinscripción, llegó el momento de revisar el resultado. La consulta podrá realizarse a partir del 31 de julio de 2026 a través del portal oficial del Gobierno del Estado de México o directamente en la plataforma de resultados del SAID .

Solo debes ingresar al sitio de consulta, proporcionar los datos que solicite el sistema y, en cuestión de minutos, podrás conocer la escuela donde fue asignado tu hijo para cursar el ciclo escolar 2026-2027.



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Resultados SAID Edomex 2026: AQUÍ puedes consultar en qué escuela quedó tu hijo de forma segura|Especial

Si prefieres hacerlo de manera presencial, los resultados también estarán disponibles desde el 3 de agosto en las escuelas participantes.

Estos son los sitios oficiales donde podrás consultar los resultados:



Portal del Gobierno del Estado de México: edomex.gob.mx

Portal del SAID: https://saidmige.edomex.gob.mx/preinscripciones/resultados-alumno-asignado

¿A qué hora se publican los Resultados SAID Edomex 2026?