¡No te quedes sin tu licencia de conducir! Unidades Móviles disponibles en Edomex para la última semana de julio 2026; ubicación, requisitos y horarios
Las Unidades Móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex están disponibles de 9:00 a las 17:30 horas; estas son las sedes disponibles para julio 2026.
¡Atención, ciudadanos! Si necesitas renovar o tramitar tu licencia de conducir en el Estado de México, la Secretaría de Movilidad de la entidad desplegó algunas unidades móviles en distintos municipios para facilitar este documentos; te compartimos la ubicación exacta, horarios y requisitos.
La fecha límite para acudir a las Unidades Móviles es hasta el 31 de julio 2026.
¿Cuál es el horario de las Unidades Móviles del Edomex para tramitar la licencia?
El horario de las unidades móviles, ubicadas en distintos municipios del Edomex es de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas, por lo que se recomienda acudir con tiempo.
Se recomienda a las y los interesados en tramitar o renovar la licencia calcular sus tiempos y tomar precauciones.
Unidades Móviles del Edomex para tramitar tu licencia para la última semana de julio
¡Anota las fechas clave! La Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó la lista de los municipios con las Unidades Móviles disponibles durante la última semana de julio 2026; esta es su ubicación exacta.
Disponibles hasta el 29 de julio:
- Hueypoxtla - Plaza Principal, colonia Centro. Frente al Palacio de Municipal.
- Temascalcingo - Benito Juárez, colonia Centro. Frente al Palacio de Municipal.
- La Paz - Col. Los Reyes, C.P. 56400, La Paz. Frente al Palacio Municipal.
Disponibles hasta el 30 de julio:
- San Antonio Isla - Vicente Villada, San Antonio la Isla. Frente al Palacio Municipal.
- Chiconcuac - Calle Carril Xolache, Ejido de Chiconcuac, C.P. 56170, Chiconcuac, Edomex.
- Cuautitlán Izcalli - Vía Gustavo Vaz Prada, Esq. Calle Cuautitlán, Col. Sta. María Guadalupe, C.P. 54764, Cuautitlán Izcalli, Edomex.
Disponibles hasta el 31 de julio 2026:
- El Oro - Calle Constitución 27, Col. Centro, C.P. 50600, El Oro. Frente al Palacio Municipal.
- Chalco - Carretera Chalco - Tláhuac, esquina Niño Artillero. Col. San Sebastián, C.P, 56607, Chalco, Edomex.
- Huehuetoca - Av. Benito Juárez, Col. Centro, C.P. 54680, Huehuetoca. Frente al Palacio Municipal.
- Jilotzingo - Blvd. Chiluca - Espíritu Santo 170, Ejido Rancho Blanco, C.O. 52934, Jilotzingo, Edomex.
- Rayón - Plaza 22 de Octubre, Ignacio López Rayón Sur MZ. 006, Santa María Rayón Centro. Frente al Palacio Municipal.
¿Qué Unidades Móviles estarán disponibles en agosto 2026?
- La Paz - Col. Los Reyes, C.P. 56400, La Paz. Frente al Palacio Municipal.
- Jilotzingo - Blvd. Chiluca - Espíritu Santo 170, Ejido Rancho Blanco, C.O. 52934, Jilotzingo, Edomex.
- Rayón - Plaza 22 de Octubre, Ignacio López Rayón Sur MZ. 006, Santa María Rayón Centro. Frente al Palacio Municipal
Requisitos para tramitar la licencia de conducir en Edomex
- Acta de nacimiento o carta de naturalización
- CURP certificada por RENAPO
- Identificación oficial vigente con fotografía; puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o licencia vigente del Edomex
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
- Aprobar examen de conocimientos viales (solo aplica para primera vez)
- Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias
- Comprobante de pago correspondiente al trámite