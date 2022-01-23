Vecino local acuchilla a británico en Tailandia

Este fin de semana en Tailandia, un hombre local de 23 años acuchilló a su vecino británico de 49 años de edad, el cual murió en su domicilio al momento del ataque.

Según los primeros reportes, el tailandés realizó el asesinato porque el vecino y un acompañante bebian y escuchaban música a todo volumen a altas horas de la madrugada. Cabe señalar que, asemás del hombre de 49 años, el tailandés logró herir a otro británico de 55 años.

Asimismo, de acuerdo a las primeras indagatorias, el agresor de 23 años de edad, salió de su casa con el cuchillo en mano la noche del sábado.

Una vez que llegó a la casa del vecino, atacó al primer británico, en lo que el otro hombre intentó frenarlo, pero solo terminó herido en la pelea.

Luego del ataque, los servicios de emergencia trasladaron al lesionado a un hospital local para ser atendido, pues se encontraba grave. Actualmente se desconoce su estado de salud.

Vecino indica qué sucedió durante el ataque al británico en Tailandia

La víctima mortal en cuestión fue Marcus Evans de 49, mientras que el británico herido es Shaun Dagnan, de 54 años de edad. El primero tenía cinco años viviendo en el lugar, el segundo tres.

Un vecino, aseguró a la policía que los extranjeros estuvieron bebiendo desde la noche del viernes a las tres de la madrugada. De igual forma, señaló que el arma homicida fue una hoz de arroz, pero las autoridades no han confirmado nada.

Autoridades aseguran que trabajan para esclarecer el ataque en Tailandia

Por su parte, las autoridades Británicas aseguraron que ya trabajan con Tailandia para esclarecer los hechos y para poder repatriar a la víctima mortal.

“Estamos en contacto con la Policía Real de Tailandia, siguiendo la muerte de un hombre británico y la hospitalización de otro en el país, y estamos listos para brindar apoyo.” declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido.

Además, según el reporte el local tiene historias de problemas de salud mental.

