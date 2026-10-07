Hartos de la contaminación visual: Vecinos de Tuxtla borran bardas y retiran lonas por actos anticipados de Morena

Hartos de la impunidad, el descaro y la contaminación visual generada por la fiebre electoral adelantada, un grupo de ciudadanos organizados en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, decidió tomar la iniciativa para poner un alto a los aspirantes del oficialismo. Ante la descarada promoción de funcionarios de Morena que buscan posicionarse para alcaldías y diputaciones bajo el pretexto de coordinar los llamados comités de la autodenominada Cuarta Transformación, la población cansada del abuso urbano decidió pasar de la indignación a la acción directa en sus propias comunidades.

Los vecinos financiaron con sus propios recursos la compra de cubetas de pintura, rodillos y herramientas para blanquear las paredes y retirar más de 200 lonas colocadas de manera ilegal en distintas colonias al poniente de la capital chiapaneca. La indignación ciudadana se encendió de forma particular al constatar que gran parte de la propaganda abandonada en la vía pública corresponde a servidores públicos que continúan en funciones dentro del gobierno estatal o a perfiles de la política local que, tras fracasar en sus aspiraciones previas, fueron reubicados en cargos administrativos dejando sus pintas intactas.

Vecinos de #Tuxtla borran barda por barda la propaganda de aspirantes de @PartidoMorenaMx



La impunidad y el descaro de la fiebre electoral adelantada colmaron la paciencia de la población.



Cansados de la contaminación visual y la descarada promoción de funcionarios públicos… pic.twitter.com/toTNABoMaf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 7, 2026

Rebelión ciudadana contra el descaro proselitista y la omisión electoral

Un ejemplo claro denunciado por los propios habitantes es el de la expresidenta del Congreso del Estado, quien luego de no obtener la candidatura a la alcaldía capitalina fue colocada como funcionaria pública, manteniendo su imagen y nombre rotulados en decenas de muros sin que ninguna autoridad ordene su retiro. Los brigadistas comunitarios señalaron que esta saturación de imagen representa una burla para la ciudadanía y un derroche de recursos que contrasta con las carencias en servicios públicos que padecen las colonias de Tuxtla Gutiérrez.

Mientras los órganos electorales locales y federales omiten investigar y sancionar estos evidentes actos anticipados de campaña que se replican sistemáticamente en diversas regiones del país, la ciudadanía tuxtleca ha fijado un precedente de resistencia civil. Al borrar barda por barda y retirar el material proselitista del partido en el poder, las y los vecinos envían un mensaje contundente contra el uso del equipamiento urbano para fines personales, demostrando que la sociedad está dispuesta a defender el orden y la dignidad de sus calles ante la pasividad de las instituciones.