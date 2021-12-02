Vendaje inteligente monitorea heridas en tiempo real con una app

Investigadores de la Universidad Nacional de Singapur (NUS, por sus siglas en inglés) desarrollaron un vendaje inteligente que monitorea en tiempo real las heridas crónicas y además, de forma inalámbrica transmite la información a una app.

“Por primera vez en el mundo, la nueva tecnología de sensores puede detectar en 15 minutos la temperatura, el pH, el tipo de bacterias y los factores inflamatorios específicos de las heridas”, explicó la institución en un comunicado.

A nivel mundial, alrededor del dos por ciento de la población tiene heridas crónicas, como pie diabético y úlceras venosas, cuyos procesos de curación se interrumpen por factores diversos, entre ellos, las infecciones y los traumatismos repetidos.

Las heridas que no cicatrizan pueden causar estrés, dolor e incomodidad en los pacientes afectados, quienes necesitan un tratamiento adecuado para acelerar su recuperación, algo en lo que puede contribuir el vendaje inteligente.

Desde una app es posible monitorear el estado de las lesiones

VeCare es “una plataforma de evaluación en el punto de atención, consta de un vendaje de detección de heridas, un chip electrónico y una app”. En el caso del vendaje, tiene una capa de contacto con la herida, una barrera exterior transpirable y un colector de fluido.

Monitoring and care of chronic wounds simplified – NUS researchers have developed a smart wearable sensor that can conduct real-time, point-of-care assessment of chronic wounds wirelessly through an app. #NUSResearch #NUSImpacthttps://t.co/jT2pxKdklY — NUS (@NUSingapore) October 21, 2021

El equipo de investigación, liderado por el profesor Lim Chwee Teck, diseñó este vendaje inteligente, capaz de detectar el tipo de bacterias, la acidez y la temperatura de las lesiones en 15 minutos, al contrario de las evaluaciones clínicas que se mandan a un laboratorio y suelen tardar hasta dos días.

“El chip electrónico, alimentado con una batería recargable, está conectado a un sensor para transmitir datos de forma inalámbrica a una app, para evaluar y analizar las heridas en tiempo real”, indicó la NUS.

El vendaje inteligente ayuda a que los médicos monitoreen las heridas de un paciente de forma remota, lo que reduce las visitas al hospital, complementa el tratamiento y facilita la intervención de los especialistas de forma oportuna.

Los investigadores realizaron una prueba en el Hospital General de Singapur, utilizaron VeCare en pacientes con úlceras venosas crónicas en las piernas y demostraron que monitorea el progreso de cicatrización de las lesiones con una intervención médica oportuna.

El profesor Lim explicó que esta tecnología es la primera de su tipo, está diseñada para el tratamiento de heridas crónicas y para dar a los pacientes la libertad de controlar el estado de sus lesiones en casa.

VeCare es personalizable para monitorear varios tipos de heridas, el objetivo es tener una herramienta de diagnóstico eficaz y fácil de usar para el manejo clínico preciso, basado en datos de los pacientes.

En la investigación participó el Departamento de Ingeniería Biomédica y el Instituto de Innovación y Tecnología de la Salud (iHealthtech) de la NUS, así como el Hospital General de Singapur.

