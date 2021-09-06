Además de reservación, Venecia cobrará a turistas

Autoridades de la ciudad de Venecia se preparan para exigir que los turistas reserven con anticipación su visita a través de una aplicación. Venecia cobrará a turistas entre 3 y 10 euros (entre 72 y 240 pesos) por ingresar, dependiendo de la época del año.

Desde sala de control de la policía en Venecia, el Gran Hermano te vigila

Debido a la gran cantidad de turistas, funcionarios han comenzado a rastrear a cada persona que pone un pie en la ciudad de los canales. Para lograrlo utilizan 468 cámaras de circuito cerrado de televisión, sensores ópticos y un sistema de rastreo de teléfonos móviles, con lo que pueden distinguir a los residentes de los visitantes, a los italianos de los extranjeros, de dónde vienen las personas, hacia dónde se dirigen y qué tan rápido se mueven.

Las autoridades obtienen una instantánea (cada 15 minutos) de cuán concurrida está la ciudad, junto con cuántas góndolas se deslizan por el Canal Grande, si las embarcaciones están acelerando, o si las aguas suben a niveles peligrosos.

Por ahora se están probando torniquetes similares a los existentes en aeropuertos para controlar el flujo de personas y, si los números se vuelven abrumadores, evitar que ingresen nuevos visitantes.

⚠️ #Avviso - #muoversivenezia ⚠️



A piazzale Roma fine della deviazione dei veicoli verso il #Tronchetto



✅ La centrale operativa della Polizia locale comunica che la situazione sta tornando alla normalità pic.twitter.com/G6qvMZ6AgM — Comune di Venezia (@comunevenezia) September 5, 2021

El objetivo es que la ciudad de Vecenia sea más sostenible

El alcalde de Venecia Luigi Brugnaro, señaló que su objetivo es hacer que el turismo sea más sostenible en una ciudad visitada por 25 millones de personas al año, pero reconoce que es probable que haya resistencia ante las nuevas reglas.

Luigi Brugnaro, alcalde de Venecia:

"Espero protestas, juicios, todo (...) pero tengo el deberde hacer que esta ciudad sea habitable para quienes viven enella y también para quienes quieran visitarla".

Autoridades todavía no definen cuántas personas son demasiadas y cuándo entrarán en vigor las nuevas reglas, aunque se espera que sea entre el próximo verano boreal y el año 2023.

Il più bel traguardo? Arrivare a vincere con il proprio figlio!

Rudi e Mattia #Vignotto vincono la #RegataStorica2021 su gondolini!



Complimenti a loro e a tutti i partecipanti di questa edizione.

W lo sport e W Venezia! @Venezia1600 @comunevenezia @veneziaunica @CMVenezia pic.twitter.com/0s3oghbTTU — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) September 5, 2021

El esquema, propuesto por primera vez en el año 2019, se pospuso debido a la cotingencia sanitaria por COVID-19. Durante el confinamiento del año pasado, los venecianos se maravillaron de los estrechos callejones de su ciudad sin multitudes de turistas, las aguas de la laguna que se volvieron inmaculadas por la ausencia de lanchas.

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Residentes, estudiantes y viajeros estarán exentos del impuesto turístico. También lo harán aquellos que pasen al menos una noche en un hotel de Venecia, dado que ya habrán pagado la tarifa de noche de hasta 5 euros diarios (120 pesos) que cobra la ciudad.

En Venecia, donde el número de residentes en el centro se ha reducido a solo 55 mil, de unos 175 mil en la década de 1950, el plan de Brugnaro es objeto de un acalorado debate, y algunos temen que disuadirá a los turistas menos adinerados y convertirá a la ciudad en un parque temático.