Venezolano obtiene récord Guinness, es la persona más vieja del mundo

El venezolano Juan Vicente Pérez Mora es la persona más vieja del mundo, 112 años y 253 días de edad, goza de buena salud y disfruta cada día de un trago de “miche", un aguardiante de caña de azúcar. Recién hizo historia en los registros del récord Guinness, al recibir el título de la persona más longeva del mundo.

Pérez Mora, quien cumplirá 113 años el próximo 27 de mayo (2022), fue declarado la semana pasada como la persona más vieja que vive por el récord Guinness, la autoridad mundial en récords.

Juan Vicente Pérez Mora, nació en El Cobre, Táchira; el 27 de mayo de 1909 y fue el noveno de los diez hijos que tuvieron Eutiquio del Rosario Pérez Mora y Edelmira Mora.

En el año de 1914, su familia se trasladó a Los Pajuiles, un pueblo de San José de Bolívar. A la edad de cinco años, comenzó a trabajar con su padre y sus hermanos en agricultura y ayudó en la cosecha de caña de azúcar y café.

A sus diez años de edad, Juan Vicente comenzó la escuela, pero sólo durante cinco meses, ya que su profesora se enfermó. Él aprendió lo básico de la lectura y la escritura gracias a un cuaderno que le regaló su maestra.

En el año de 1948, fue alguacil durante diez años en Caricuena, además de que fue la persona responsable de resolver disputas familiares y temas relacionados con la tierra.

El tachirense se casó con Ediofina del Rosario García, con quien permaneció durante uno 60 años hasta la muerte de ella en el año de 1997. Tuvieron once hijos, seis hombres y cinco mujeres, y actualmente tiene 41 nietos, 18 bisnietos y 12 tataranietos.

#EsOficial I 🇻🇪👴El hombre más longevo del mundo es Juan Vicente Pérez Mora de Venezuela 🇻🇪👴 Tiene una edad confirmada de 112 años y 253 días. ¡Felicitaciones!https://t.co/7UBDxNdZw1 — Guinness World Records LatAm (@gwr_es) May 17, 2022

El abuelito de prácticamente 113 años presenta buen estado de salud

Enrique Guzmán, Médico de Pérez Mora:

Él, para su edad, él está muy bien de salud, tiene corazón que está bueno, ósea, tiene cambios por la edad que él tiene, tiene cambios pero no amerita una intervención de tratamiento a largo plazo, yo considero que él con su actividad, con su higiene y con su alimentación que lleva, pues es una persona que creo que va a durar varios años más de vida”

WATCH: Venezuelan Juan Vicente Perez Mora, declared the oldest person in the world by Guinness World Records last week, will turn 113 years old https://t.co/VFzbkJKMi9 pic.twitter.com/mO2XHEW9RQ — Reuters Asia (@ReutersAsia) May 26, 2022

Enrique Guzmán, médico del hospital de San José de Bolívar, un poblado del fronterizo estado Táchira, señaló que con excepción de alguna elevación de la presión arterial y problemas de audición debido a su edad, Pérez Mora "está muy bien de salud" y que no toma medicamentos.



Enrique Guzmán, Médico de Pérez Mora:

Lo veo perfectamente bien”.

Juan Vicente Pérez Mora recibió el título de récord Guinness después de que Saturnino de la Fuente García, nacido el 11 de febrero del año de 1909 en España, falleciera en enero pasado, a los 112 años y 341 días de edad.