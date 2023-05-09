Niño en pobreza extrema muere tras comer basura en Venezuela

Manuel Arzolar, un niño de 12 años de edad, murió tras comer basura de un vertedero cercano a su casa, la muerte del pequeño expuso un grave problema de pobreza extrema en Venezuela y del que poco caso se hace.

El pasado 7 de abril, Manuel y sus padres acudieron al basurero local para recoger vidrio, plástico y fierro, lo cual venden para sacar algo de dinero, ahí también buscan algo que comer entre los restos que la gente desperdicia; una práctica común en el sector Las Delicias de Caicara de Maturín, en Monagas.

Rudi José Arzolar Olivero, padre de Manuel, relató a la BBC que ese día, después de recoger todo lo que le servía del basurero, él regresó a casa, mientras sus hijos se quedaron en el lugar buscando algo para comer.

Poco después, su otro hijo llegó corriendo, anunciándole que Manuel se había “envenenado” con algo de la basura, porque estaba tirado en el piso sin moverse. El padre corrió para llevarlo a un hospital y que lo atendieran.

#Venezuela | Niño de 12 años falleció tras ingerir desperdicios de un basurero en Monagas



El menor, identificado como Manuel Arzolar, era uno de los ocho hijos de la familia Arzolar Olivero, quienes viven en extrema pobreza y se alimentan de lo que encuentran en el basurero. pic.twitter.com/5pSSQdebl6 — Randy Correa (@RandyCorreaVE) April 13, 2023

En el nosocomio no recibieron la ayuda necesaria, más tarde, el pequeño de 12 años perdió la vida. Su padre reclamó que pudieron haberlo salvado en urgencia, pero “no lo atendieron bien, no nos hicieron caso”.

Los médicos le dijeron que la muerte se debió a una intoxicación por alimentos.

La pobreza extrema que se vive en Venezuela afecta a miles de familias

Entre 2013 y 2021, la economía de Venezuela se vino abajo, lo que causó que al menos siete millones de personas emigraran a otros países, además, miles de familias se quedaron en condiciones de pobreza extrema.

Rudy relató que él y su familia tenían tierras, en las cuales sembraban y de eso comían, pero ahora se han quedado sin nada, lo que llevó a la muerte de uno de sus hijos.

"Yo tengo tierras. Antes sembraba y a veces comíamos con eso, pero ahora no tengo nada. No tengo dinero ni para comprar semillas ni fertilizantes", señala Rudy.

Rudy y todos sus hijos comen del mismo basurero que le provocó la muerte a Manuel, incluso, piensa que su esposa también pudo morir a causa de una enfermedad que contrajo por alimentarse de ese lugar.

Katiuska, esposa de Rudy, murió hace un año y cuatro meses por complicaciones de la vesícula, por lo que el hombre tiene que hacer doble papel, el de padre y madre para sus hijos que tienen entre 8 y 24 años de edad.