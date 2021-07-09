Por venganza, Lisby mata a balazos a su abusador en Honduras

Lisby Dayana Allen Bardales, de 18 años, fue acusada de homicidio y portación ilegal de arma de fuego en Honduras, luego de matar a balazos a un hombre dentro de un motel por venganza, pues presuntamente abusó de ella cuando era niña.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de julio en el establecimiento conocido como “Palmera”, ubicado en Olanchito, un municipio del departamento de Yoro. La joven llegó ahí en compañía de Mártir Adonay Carbajal Sabillón, de 51 años.

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El Ministerio Público de Honduras presentó el requerimiento fiscal en contra de Lisby, quien fue enviada al juzgado, donde se fijó el 12 de julio como día de la audiencia inicial, a fin de presentar las pruebas que apunten a que ella disparó en contra de Carbajal Sabillón.

Las autoridades locales investigan si este caso está relacionado con una supuesta venganza de la joven, quien afirmó haber sido víctima de violación cuando era niña y señaló a Mártir Adonay como el responsable.

Olanchito, Yoro



Trasladan al Centro Penal a la joven acusada de matar un hombre identificado como Martin Carbajal, hecho ocurrido dentro de un motel, la imputada Lisby Alen Bardales, supuestamente actúo en defensa propia, tras se violada, hecho ocurrido el día Domingo 4 de Julio pic.twitter.com/MDWkdkeATN — Las Noticias de Colón HN (@LNC_Honduras) July 6, 2021

Con tres disparos, Lisby terminó con la vida de su presunto violador

Según medios locales, ambos entraron al motel alrededor de las 6:50 de la tarde (hora local) y a las 9:20 de la noche los empleados escucharon los balazos. Cuando llegaron a la habitación, encontraron el cuerpo del hombre, desnudo y colocado encima de un mueble.

Algunas versiones señalan que pasaron varios años antes de que Lisby se reencontrara con su presunto abusador, a quien mató de varios disparos porque nunca pudo obtener justicia por la vía legal, a pesar de haber denunciado los abusos que sufrió cuando era niña.

Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de Honduras llegaron al motel, donde encontraron tres casquillos de bala. Al interrogar a Lisby, la joven les mencionó que había cometido el crimen por venganza.

La joven le dio tres balazos a Carbajal Sabillón, uno de los impactos lo tenía en la frente, según información recopilada por medios locales.

Se espera que durante la comparecencia del próximo 12 de julio, las autoridades presenten pruebas periciales hechas al arma de fuego; así como el resultado de la autopsia practicada a la víctima, cuyo cuerpo fue reclamado por sus familiares.

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