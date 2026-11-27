Detienen a estadounidense en Mexicali tras cruzar desde Arizona, Estados Unidos, con cientos de municiones en su vehículo. El 25 de noviembre de 2026, elementos de la Guardia Nacional realizaron una inspección física a la unidad en el Puente Internacional “Los Algodones”, municipio de Mexicali, Baja California, donde frenaron el viaje del conductor al revisar su carga.

¿Qué traía en su auto desde Arizona?

Durante la revisión, los agentes hallaron 400 cartuchos para arma de fuego: 200 calibre .50 pulgadas y 200 calibre 7.62 milímetros. Pero la sorpresa no paró ahí, pues el hombre de nacionalidad estadounidense también llevaba 10 cintas metálicas para cartuchos y cinco contenedores. Ante el hallazgo, el personal federal detuvo al conductor ahí mismo y aseguró todo el material junto con el vehículo en el que viajaba.

El 25 de noviembre de 2026, personal de la Guardia Nacional, al realizar la inspección física a un vehículo procedente de Arizona, E.U.A. en el Puente Internacional “Los Algodones” del municipio de Mexicali, B.C., detuvo a una persona de nacionalidad estadounidense, asegurándole… pic.twitter.com/kbU3cRju5S — @Defensamx (@Defensamx1) November 27, 2026

¿Qué pasará ahora con el detenido en Mexicali?

Después de la inspección en el cruce fronterizo, la Guardia Nacional puso al estadounidense y todo lo asegurado a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Mexicali, Baja California. Ahora la autoridad federal continuará con las investigaciones correspondientes y definirá la situación jurídica del hombre, quien tendrá que responder ante la justicia mexicana por las municiones y objetos que transportaba.

Así va el cruce ilegal de armas y balas en las aduanas

Este caso entra a una larga lista de detenciones en la frontera. Durante la presente administración, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional detuvieron a 1,290 personas en los pasos fronterizos de las 32 aduanas del país donde la Secretaría de la Defensa Nacional tiene presencia.

Quienes cayeron en esos puntos transportaban de manera ilegal 511 armas de fuego, 297 mil 207 cartuchos de diferentes calibres y 2,657 cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Cifras que muestran cuánto armamento ilegal cruza las aduanas.