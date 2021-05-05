Hoy estarán a la venta los boletos para hacer turismo espacial

Un paso más para poder efectuar turismo espacial. La compañía de cohetes del multimillonario Jeff Bezos, Blue Origin, tiene previsto comenzar a vender a partir de este miércoles, los boletos para viajes turísticos suborbitales en su nave espacial New Shepard, un momento histórico en el que empresas estadunidenses inician una nueva era de viajes espaciales comerciales privados.

Se estima que Blue Origin anuncie detalles sobre cómo comprar un asiento, el horario del primer vuelo y el costo de un boleto, que durante años ha sido un secreto muy guardado dentro de la compañía.

Conforme a la agencia Reuters, en el año 2018, Blue Origin planeaba cobrar a los pasajeros al menos 200 mil dólares por viaje, según una evaluación de los planes de rivales de Virgin Galactic Holdings Inc del multimillonario Richard Branson y otras consideraciones.

On May 5, 1961, Alan Shepard completed his historic first flight to space onboard Freedom 7. On May 5, 2021, you can follow in his footsteps on #NewShepard. Sign up to learn more at https://t.co/7Y4The9OmR #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/1JZoqNOhJv — Blue Origin (@blueorigin) May 4, 2021

Justo la semana pasada, Blue Origin señaló que pronto comenzaría a vender boletos, luego de años de trabajo de prueba y desarrollo que han sufrido retrasos.

El combo de cohete y cápsula New Shepard de Blue está diseñado para transportar de forma autónoma a seis pasajeros más de 100 kilómetros sobre la Tierra hacia el espacio suborbital, lo suficientemente alto como para experimentar unos minutos de ingravidez, además de ver la curvatura de la Tierra antes de que la cápsula presurizada regrese en paracaídas.

La cápsula espacial New Shepard

La cápsula cuenta con seis ventanas de observación que, según Blue Origin, son casi tres veces más altas que las de unavión Boeing 747.

Aunque celebridades y millonarios parecen ser un mercado importante para los viajes de turismo espacial, al menos inicialmente, fuentes de la industria esperan que Blue incluya algún componente filantrópico en su estrategia de boletos.

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Un profesor universitario de ciencias y un analista de datos aeroespaciales se encuentra entre una tripulación de cuatro miembros que participará en un lanzamiento en órbita planeado por SpaceX para finales de este 2021, parte de una campaña benéfica catalogada como el primer vuelo espacialto talmente civil de la historia.

Virgin Galactic también tiene como objetivo realizar vuelos para clientes privados a principios del año 2022, después de un primer vuelo con Branson a bordo a fines de este año.