Escuela primaria reconstruida en Minatitlán sigue sin ser reabierta; más de 100 niños están sin clases

Más de 100 alumnos de una escuela primaria en Minatitlán, Veracruz, no pudieron iniciar el ciclo escolar el 31 de agosto de 2026 a pesar de que su plantel fue reconstruido con una inversión millonaria.

¿Por qué 106 alumnosde primaria no pudieron iniciar clases en Minatitlán?

La estructura de la escuela primaria “Jorge Alacio Pérez”, de la localidad de Capoacán, no ha sido entregada de forma oficial. Aunque fue reconstruida, cuenta con grietas y daños estructurales en paredes, así como un balcón dañado. De acuerdo con denuncias de maestros, no cuenta con energía eléctrica.

“El problema ya está, pues entonces que nos ayuden a resolver, que vengan, nos hagan la entrega, que vean cómo está. Queremos que vean en qué condiciones vamos a tomar el área de la escuela”, denunció Blanca Estela Martínez Luis, directora de la escuela primaria.

Inversión millonaria en escuela de Veracruz presenta daños estructurales

La directora agregó que con ello están violentando el derecho a la educación de 106 alumnos. Los padres de familia reclaman que la nueva escuela, que tuvo un costo de 12 millones 600 mil pesos, tenga fallas aún sin ser inaugurada.

Los padres de familia están molestos y cuestionan cómo esta millonaria obra tiene desperfectos antes de ser entregada. Además, exigen a la gobernadora Rocío Nahle que intervenga y ordene una revisión profunda, corrija fallos y realice entrega formal y segura del plantel.

Exigen a Rocío Nahle la entrega formal de la primaria Jorge Alacio Pérez

“Cansada de palabras y promesas y mientras que te hablen y hablen lo mismo, no tiene caso. Nosotros queremos hechos, no palabras, hechos”, afirmó la tutora María del Carmen Miranda.

Las obras de reconstrucción comenzaron el año 2025, después de la demolición del antiguo edificio, y las autoridades informaron que la nueva estructura estaría lista en seis meses.

A pesar de que los alumnos terminaron el ciclo escolar anterior en un domo provisional y aunque ya está construido el nuevo plantel, aún no hay fecha para que puedan regresar a las aulas.

