¡Golpe a la transparencia! Contraloría de Veracruz blinda el patrimonio de Rocío Nahle

El gobierno de Rocío Nahle ha alcanzado un nuevo nivel de opacidad, luego de que la Contraloría General del Estado de Veracruz (CGE) decidiera blindar su declaración patrimonial correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025.

Esta medida podría representar, para los veracruzanos, un golpe a la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a información de interés, que en teoría debería ser público.

Información “confidencial”: blindan declaración patrimonial de Nahle

La Contraloría rechazó una solicitud de información pública relacionada con los bienes de la mandataria, bajo el argumento de que contiene datos considerados confidenciales.

De acuerdo con el periodista Jorge García Orozco, la solicitud fue presentada el pasado 3 de agosto de 2026 y la dependencia estatal decidió no entregar una versión pública de la declaración, asegurando que c ontiene información privada , entre ella datos relacionados con bienes como inmuebles, domicilios y cuentas bancarias.

A decir del periodista, esta información incluso habría sido clasificada como confidencial desde el primero de julio de 2026, durante la novena sesión extraordinaria del Comité de Transparencia.

Los veracruzanos deben conocer el patrimonio de Rocío Nahle, pero la Contraloría se niega y dice que NO, que es "información privada" aunque es persona pública. 🤡#VeracruzNarcoEstado #TransparenciaNula pic.twitter.com/ea1oGIhnai — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) August 14, 2026

Señalan falta de transparencia en Veracruz

El empresario Arturo Castagné también cuestionó la decisión de la Contraloría y sostuvo que la dependencia debería garantizar que la ciudadanía pueda conocer la información patrimonial de los servidores públicos.

“La Contraloría no está cumpliendo su función; lejos de transparentar, hay opacidad”, afirmó. Además, agregó: “La señora tiene que hacer su declaración pública y que los veracruzanos tengamos conciencia y estén enterados de lo que tiene, tanto en propiedades como en cuentas bancarias".

Ejercer un cargo como servidor público, especialmente si hablamos de una gobernadora, no solo implica asumir una posición de poder, sino también una serie de responsabilidades frente a la ciudadanía, entre ellas, garantizar la transparencia y rendir cuentas.

Pero la polémica no acaba aquí, porque el caso remonta a 2025, cuando Nahle envió al Congreso local una iniciativa relacionada con la desaparición del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

Rocío Nahle y los cuestionamientos sobre sus propiedades

Esta no es la primera vez que Rocío Nahle enfrenta cuestionamientos relacionados con su patrimonio, pues en 2024, la entonces candidata a la gubernatura de Veracruz fue señalada en distintas ocasiones por presuntamente ocultar información sobre diversas propiedades, tanto en México como en el extranjero.

Ahora, con la decisión de la Contraloría de clasificar como confidencial parte de su información patrimonial y negar una versión pública de su declaración, conocer a detalle sus bienes podría resultar aún más complicado.

