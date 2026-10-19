Intentaron calentarse con una planta de emergencia por el frente frío 2: Mueren 6 personas en Veracruz

Seis integrantes de una familia en Las Choapas, Veracruz, murieron intoxicados por inhalación de monóxido de carbono mientras dormían, debido a las bajas temperaturas que ha traído el frente frío número 2.

¿Qué pasó en Las Choapas, Veracruz?

La tragedia ocurrió en una vivienda ubicada en un rancho, a la altura del kilómetro 22 de la carretera Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla. Los cuerpos de emergencia llegaron al lugar y se encontraron con una escena devastadora: una familia completa, incluidos menores de edad, estaba sin vida tras inhalar los vapores tóxicos de una planta eléctrica de emergencia que se encontraba en el mismo sitio donde descansaban.

Identifican a las víctimas de la intoxicación en el rancho de Las Choapas

En total, las autoridades localizaron seis cuerpos. Se trata de Benito Santos González, de 19 años; Carlos Javier Santos González, de 18 años; Alexis Santos González, de 26 años; Jesica Mayoral, de 24 años; así como Emiliano y Román Santos Mayoral, de 5 y 6 años, respectivamente.

Las autoridades investigan los hechos sucedidos en Las Choapas, mientras los vecinos están consternados por lo sucedido.

¿Qué es el monóxido de carbono y por qué es mortal?

El monóxido de carbono es un gas tóxico que puede acumularse en espacios cerrados cuando equipos como plantas eléctricas, calefactores, hornos o chimeneas no cuentan con una ventilación adecuada.

Su presencia representa un riesgo para las personas, especialmente cuando se inhala durante el sueño, debido a que puede provocar intoxicaciones graves.

Recomendaciones para protegerse durante la temporada de frentes fríos

Ante la llegada de frentes fríos, la Secretaría de Gobernación sugiere adoptar medidas para conservar la temperatura corporal y reducir riesgos durante las bajas temperaturas. Entre las recomendaciones destacan las siguientes:

