Intentaron calentarse con una planta de emergencia por el frente frío 2: Mueren 6 personas en Veracruz
Seis integrantes de una familia murieron intoxicados por monóxido de carbono en Las Choapas, Veracruz. Conoce los detalles y cómo evitar este peligro.
Seis integrantes de una familia en Las Choapas, Veracruz, murieron intoxicados por inhalación de monóxido de carbono mientras dormían, debido a las bajas temperaturas que ha traído el frente frío número 2.
¿Qué pasó en Las Choapas, Veracruz?
La tragedia ocurrió en una vivienda ubicada en un rancho, a la altura del kilómetro 22 de la carretera Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla. Los cuerpos de emergencia llegaron al lugar y se encontraron con una escena devastadora: una familia completa, incluidos menores de edad, estaba sin vida tras inhalar los vapores tóxicos de una planta eléctrica de emergencia que se encontraba en el mismo sitio donde descansaban.
Identifican a las víctimas de la intoxicación en el rancho de Las Choapas
En total, las autoridades localizaron seis cuerpos. Se trata de Benito Santos González, de 19 años; Carlos Javier Santos González, de 18 años; Alexis Santos González, de 26 años; Jesica Mayoral, de 24 años; así como Emiliano y Román Santos Mayoral, de 5 y 6 años, respectivamente.
Las autoridades investigan los hechos sucedidos en Las Choapas, mientras los vecinos están consternados por lo sucedido.
¿Qué es el monóxido de carbono y por qué es mortal?
El monóxido de carbono es un gas tóxico que puede acumularse en espacios cerrados cuando equipos como plantas eléctricas, calefactores, hornos o chimeneas no cuentan con una ventilación adecuada.
Su presencia representa un riesgo para las personas, especialmente cuando se inhala durante el sueño, debido a que puede provocar intoxicaciones graves.
Recomendaciones para protegerse durante la temporada de frentes fríos
Ante la llegada de frentes fríos, la Secretaría de Gobernación sugiere adoptar medidas para conservar la temperatura corporal y reducir riesgos durante las bajas temperaturas. Entre las recomendaciones destacan las siguientes:
- Vestirse con el método de la cebolla, es decir, utilizar varias prendas que permitan adaptarse según el lugar.
- Proteger el rostro, la cabeza, las manos y las orejas.
- Tomar líquidos calientes para mantener la temperatura corporal.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitamina C, como naranja, limón, guayaba, fresas, ciruelas, pimientos y brócoli.
- Beber suficiente agua, preferiblemente a temperatura ambiente, para favorecer la hidratación y la regulación de la temperatura del cuerpo.
- Cubrirse boca y nariz al salir de un lugar caliente.
- Utilizar la calefacción de forma moderada para que los cambios de temperatura con el exterior no sean bruscos.
- Mantener una ventilación adecuada al usar calefactores, hornos o chimeneas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.
- Evitar el uso de anafres o braseros dentro de lugares cerrados.
- Evitar los cambios frecuentes de temperatura entre espacios con aire acondicionado y áreas a la intemperie.