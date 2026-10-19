Frente frío 2 causa muertes, suspensión de clases y crecida del río Agua Dulce en Veracruz: Esto sucedió tras el impacto del fenómeno meteorológico

La entrada del frente frío número 2 ha dejado graves incidentes en su paso por el estado de Veracruz. Durante la madrugada de este lunes 19 de octubre, las intensas lluvias y el reblandecimiento del suelo provocaron el colapso de una barda que dejó cuatro personas fallecidas.

A esto se suma el desbordamiento del río Agua Dulce, la suspensión de clases en 28 municipios y desalojos en zonas de riesgo.

Esto se vivió por el frente frío y lo que le espera al estado para lo que resta del día.

Cuatro mujeres mueren en Villa Allende

Durante las primeras horas del lunes confirmaron el fallecimiento de cuatro mujeres en Villa Allende, perteneciente al municipio de Coatzacoalcos.

El accidente fue en una casa del callejón Lerdo, en la colonia Ejidal, donde una barda colapsó sobre la vivienda por las constantes lluvias.

Las labores de auxilio de Protección Civil y Bomberos se complicaron por las inundaciones y el lodo en el terreno, aunque un joven logró salir con vida del lugar.

Así quedó el lugar donde una barda colapsó sobre una vivienda en Villa Allende, dejando al menos cuatro mujeres S¡N V¡D4, de acuerdo con los primeros reportes. 🚨💔



🌧️ La tragedia ocurrió durante la madrugada, en medio de las fuertes lluvias provocadas por el frente frío número… pic.twitter.com/k71A4e8VLZ — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) October 19, 2026

Río Agua Dulce se desborda y supera su nivel máximo

Las lluvias por el frente frío provocaron que el río Agua Dulce rebasara su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias, NAMO, alrededor de las 04:30 de la madrugada.

Reportes de las 07:30 se anunció que ya tenía 1 metro con 7 centímetros por arriba de su límite, alcanzando una altura de 7.30 metros, lo que obligó a las autoridades a mantener la vigilancia.

Piden a comunidades de Veracruz evacuar por el frente frío

Por el aumento de ríos en la región del sureste del estado, las autoridades iniciaron los traslados y evacuaciones a refugios temporales en zonas de riesgo.

Las evacuaciones se hacen en colonias bajas de los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán y Nanchital.

Suspenden clases por frente frío en Veracruz

Como medida preventiva para mantener a salvo la comunidad escolar, se determinó suspender clases en todos los niveles educativos en 28 municipios de la zona sur.

Las autoridades recomendaron a los padres de familia mantenerse atentos a los avisos y quedarse resguardados.

Vigilan efectos del frente frío en Veracruz

Protección Civil estatal advirtió que las lluvias torrenciales continuarán afectando al territorio veracruzano a lo largo del día, por lo que se pide a los habitantes no cruzar corrientes de agua y atender las alertas operativas en sus localidades.