“Nuestro deber es informar": Periodistas exigen justicia ante asesinatos de 4 reporteros en Veracruz

La violencia contra la prensa en Veracruz ha provocado indignación entre periodistas, quienes señalan que el régimen de Rocío Nahle minimiza la crisis pese a los ataques y asesinatos que afectan al gremio. Otros compañeros levantaron la voz para exigir apertura, diálogo y resultados en las investigaciones.

Violencia y asesinatos de periodistas en Veracruz: Las cifras de Artículo 19

Durante casi dos años de la administración estatal, cuatro periodistas han perdido la vida en Veracruz: Avisack Douglas Coronado, asesinado en 2025; así como Carlos Leonardo Ramírez Castro, Luis Ángel López Valdez y Roxana Berenice Guzmán, cuyos casos corresponden a 2026.

La organización no gubernamental Artículo 19 documentó 34 comunicadores asesinados en Veracruz desde el año 2000 hasta la fecha. Esta cifra coloca a la entidad como la más peligrosa para ejercer el periodismo.

Exigen diálogo y protección ante ataques a la prensa veracruzana

María Fernanda De Luna Ferral, hija de la periodista María Elena Ferral, asesinada el 30 de marzo de 2020 en Papantla, pidió a las autoridades escuchar al gremio y mantener un diálogo abierto con quienes ejercen la labor informativa.

“Apertura, escucharnos, dialogar con nosotros, no sentir que atacamos, porque nuestro deber es informar lo que está pasando. Nosotros, como periodistas, sí dejamos de exigir justicia por los compañeros que lamentablemente ya fueron asesinados”, mencionó.

Periodistas exigen justicia y protección en Veracruz

La inseguridad también obligó a reporteros a modificar la forma en que realizan su trabajo. Marcos Miranda Cogco ejerce su labor desde fuera del estado después de sufrir un secuestro en 2019.

El periodista acusó a la gobernadora Rocío Nahle de atacar públicamente a los comunicadores y de descalificar sus opiniones. También afirmó que el ambiente generado por el gobierno estatal provoca temor entre quienes buscan informar.

“La gobernadora Rocío Nahle ataca a periodistas; les llama despectivamente, ‘comentócratas’. Imagínese este gobierno represor en Morena que ha logrado que en Veracruz los periodistas ya no puedan hablar libremente porque tienen miedo”, afirmó.

Agresión armada en Poza Rica eleva la tensión para los comunicadores

La reciente agresión armada contra los reporteros de nota policiaca Raymundo Perdomo y Elí Martínez, en Poza Rica, representa una muestra más de la violencia que persiste contra la prensa veracruzana.

Con información de Jorge Briones.