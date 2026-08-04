Rocío Nahle propone crear padrón de periodistas en Veracruz para “evitar excesos”

Los intentos de control e intimidación contra la prensa libre continúan ganando terreno desde los gobiernos estatales de Morena. Ahora, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, respaldó abiertamente la creación de un censo o padrón de comunicadores en la entidad, argumentando que la medida servirá para "poner orden" en el gremio y regular supuestos "excesos, difamaciones, mentiras o manipulaciones" que, a su juicio, afectan el ejercicio periodístico.

La propuesta contempla que dicho registro sea gestionado por un organismo afín a la administración estatal, lo que ha encendido las alarmas sobre el riesgo de utilizar este censo como un filtro de censura y persecución.

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La postura de Nahle no representa un hecho aislado, sino que se suma a una escalada de señalamientos y amagos contra el periodismo independiente en el país.

Recientemente, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, amenazó públicamente con exhibir una "lista negra" de los portales de noticias que cuestionan su gestión, advirtiendo que pasando las festividades de la Guelaguetza respondería únicamente a los medios que no formen parte de ese listado de críticos.

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La gobernadora de #Veracruz, @rocionahle, respaldó la creación de un censo de comunicadores mediante un organismo afín al Gobierno bajo el argumento de "poner orden".



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Por su parte, Rocío Nahle defendió los polémicos lineamientos federales sobre los derechos de las audiencias y sostuvo que en México existe una libertad de expresión inédita, aunque paradójicamente afirmó días antes que en Veracruz dicho derecho existe en exceso,"demasiado", según sus propias palabras. Pese a que la mandataria veracruzana aseguró que no busca controlar a los medios de comunicación, su insistencia en aplicar mecanismos de registro e inspección evidencia la creciente molestia de los gobiernos oficialistas ante las investigaciones y el escrutinio de la prensa.

La postura llegó una semana después de que dijera que en Veracruz existe respeto a la libertad de expresión. E incluso después de que pidiera a los periodistas hacer la tarea de la Fiscalía sobre alcaldes vinculados al crimen.

La gobernadora aseguró que existen más ediles vinculados con carpetas de investigación, pero se negó a revelar sus identidades. En su lugar, la mandataria trasladó la responsabilidad a la prensa: "Ustedes son profesionales en la investigación, investiguen", lanzó durante su conferencia de prensa en una de las entidades con mayores índices de riesgo y violencia para los periodistas. Incluso varios comunicadores entendieron lo dicho por la gobernadora como una burla.