¿Cuánto cuesta la multa por la verificación vehicular extemporánea en CDMX 2023?

En la Ciudad de México (CDMX), la verificación vehicular es uno de los trámites obligatorios que debes realizar como propietario de un auto, por lo que debes estar muy al pendiente de las fechas y lineamientos establecidos por la Secretaría de Movilidad (Semovi), ya que es un proceso con fechas establecidas según el color de tu engomado y el número de tus placas.

Con el objetivo de que te mantengas bien informado sobre la verificación vehicular en CDMX 2023, especialmente respecto a una posible verificación extemporánea, a continuación te compartimos todo lo que debes saber si no verificas tu auto a tiempo y a cuánto asciende la multa, ya que es motivo de sanción.

¿Qué pasa si no verificas a tiempo en CDMX?

Todos los autos de la CDMX tienen un plazo de dos meses para realizar su verificación vehicular, los cuales van desde enero y hasta junio en 2023; posterior al plazo delimitado por la Semovi, los carros que no hayan realizado el trámite ante un centro de verificación deberán pagar una multa para poder concluir el trámite.

Además, los coches que no hayan seguido este proceso no podrán circular ni un solo día hasta que realicen la verificación, ya que en caso contrario podrán ser detenidos por la Policía de Tránsito y serán acreedores a otra multa.

Si no verificas a tiempo en CDMX, lo siguiente que deberás hacer es realizar una cita con normalidad en la Secretaría de Medio Ambiente, pero al momento de generar la línea de captura del pago, también se generará un cargo como multa de verificación extemporánea. Todo se deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas.

Posteriormente, solo podrás sacar tu vehículo el día en que hayas seleccionado la cita, ya que es tu único argumento para evitar una infracción por no portar la última verificación.

¿De cuánto es la multa por no verificar a tiempo en Ciudad de México?

Para este 2023 y con la última cifra de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la multa por verificación extemporánea en CDMX es de mil 924 pesos. A esta cifra se deberá sumar el precio regular de la verificación, que este año asciende a 677 pesos.

En total, si no realizas tu verificación vehicular en tiempo y forma, deberás pagar 2 mil 601 pesos, ya con el precio del trámite incluido, por lo que se trata de una dura infracción que no querrás pasar por un error en la planificación.

Calendario de verificación para CDMX 2023

Calendario de la verificación vehicular en el 2023 para la CDMX y Edomex