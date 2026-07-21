La cara multa que puedes recibir si no haces la verificación vehicular en Querétaro

En el estado de Querétaro, los dueños de vehículos automotores deben llevar su unidad a cumplir con la verificación vehicular de acuerdo con el calendario que divulgan las autoridades correspondientes. Sin embargo, ¿qué pasa si no cumplen con el trámite? ¿Hay una multa?

Los vehículos deben pasar dos episodios de verificación cada año. Para 2026, los que tienen engomado amarillo y placa terminada en 5 y 6 deben cumplir con el trámite entre los meses de julio y agosto.

Calendario oficial de verificación vehicular en Querétaro 2026

Engomado rosa: agosto-septiembre.

Engomado rojo: septiembre-octubre.

Engomado verde: octubre-noviembre.

Engomado azul: noviembre-diciembre.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro especifica que todos los vehículos automotores de combustión interna registrados en el padrón vehicular de la entidad y de otros estados que circulen por dicha entidad deben cumplir con la verificación.

¿De cuánto es la multa por no verificar en Querétaro?

En caso de que las personas no cumplan con la verificación vehicular obligatoria en Querétaro, habrá una multa que depende del tipo de uso de vehículo y del registro, el cual es calculado en Unidades de Medida y Actualización, que este año 2026 tiene un valor de 117.31 pesos.



Vehículo de uso particular de personas físicas: 6 UMAS (703.86 pesos).

Vehículo de uso particular de personas morales o vehículos pesados: 10 UMAS (mil 173.10 pesos).

Vehículos de servicio público: 15 UMAS (mil 759.65 pesos).



Qué autos están exentos de la verificación vehicular en Querétaro

Los automóviles exentos de cumplir con la verificación en Querétaro son las motocicletas, autos eléctricos e híbridos, vehículos antiguos, tractores agrícolas, maquinaria pesada de construcción, unidades con placas federales o de demostración y aquellos automóviles que cuenten con hologramas vigentes de estados pertenecientes a la Megalópolis, incluyendo convenios con Guanajuato y Michoacán.