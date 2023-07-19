¿Camisa o playera? Conoce cómo vestir para la entrevista de la visa americana

Presentarse en una cita para obtener la visa americana despierta nervios e incertidumbre entre las personas, pues en muchas ocasiones conlleva muchos papeleos y largas filas al exterior de la embajada que te ayudan a preparar las respuestas ante las preguntas que realizan, pero sabes ¿cómo vestirse para ese momento?

En los últimos años conseguir la visa americana se volvió una tarea difícil, pues las citas se demoraron ante la llegada del Covid-19, por esto, es importante conocer qué no vestir al momento de acudir para evitar que sea rechazada, pues de ser así no existen devoluciones en términos económicos.

¿Qué vestimenta usar para la entrevista de la visa americana?

Actualmente, la embajada de los Estados Unidos no pide una vestimenta específica para el día de la entrevista, pero, con el paso de los años algunas personas se han especializado en conocer qué puede ayudar a que tu solicitud sea aprobada; es importante lucir cómodo y reflejar confianza, por lo que se recomiendan colores neutros.

Ropa blanca o negra podría ser ideal al momento de usar una camisa, un traje o incluso playeras, aunque en estas se recomiendan que no tengan estampados, pues le restan formalidad al outfit; en el caso de la mujer se recomienda lucir semiformal, de esta manera el porcentaje de tener una respuesta óptima es mucho mayor.

¿Qué llevar a la cita para la visa estadounidense?

La vestimenta para asistir a la entrevista de la visa americana es importante; sin embargo, se recomienda prestar atención a los documentos que solicitan para que no tengas que volver a casa con las manos vacías y también llegar con una anticipación de al menos 15 minutos, así como permanecer con el celular apagado, entre los papeles que piden están:



Pasaporte mexicano vigente para viajar a Estados Unidos.

Hoja de confirmación de la cita impresa.

La página de confirmación de la forma DS-160.

¿Cómo agendar una cita para la visa?

¡Atención! Para agendar una cita es necesario llenar el formulario DS-160 en la página https://ceac.state.gov//, para posteriormente obtener el código de barras con un folio que será único y ayudará a darle seguimiento a la solicitud; el costo es de 190 dólares, es decir, 3 mil 428 pesos mexicanos, los bancos reciben los pagos y recibirás un correo de la cuenta donotreply@usvisa-info.com confirmando la transacción.