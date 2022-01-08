Murió Víctor Escobar tras recibir eutanasia en Colombia

Víctor Escobar murió este viernes tras someterse a una eutanasia legalmente regulada, convirtiéndose en la primera persona en Colombia a la que se le practica el procedimiento por una dolencia no terminal, pero incurable.

El hombre, de 60 años, padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), a lo largo de su vida sufrió dos accidentes cerebrovasculares, cuatro cirugías de columna, diabetes, hipertensión y una parálisis parcial.

“Víctor Escobar solicitó donar sus órganos funcionales. Falleció a las 9:20 pm del viernes 7 de enero de 2020 como fue su deseo”, informó su abogado, Luis Giraldo Montenegro.

Victor Escobar solicito donar sus órganos funcionales. Falleció a las 9:20 Pm del viernes 7 de enero de 2022 como fue su deseo. pic.twitter.com/ZLyDWzo7gy — Luis Giraldo Montenegro (@LuisCGiraldo) January 8, 2022

Antes de morir, el hombre agradeció y envió bendiciones a su familia, en un mensaje que grabó previo a su ingreso a una clínica de Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, donde realizaron el procedimiento.

No digo adiós sino hasta luego (...) los amo con todo el corazón. Se logró llegar al objetivo a que pacientes como yo no terminales, sino pacientes degenerativos, llegáramos a lograr y ganar esta batalla que abre las puertas para los demás pacientes que en este momento desean una muerte digna.

Este viernes, alrededor de las 2:00 de la tarde, el transportista, que vivía conectado a un tanque de oxígeno, ingresó a la clínica donde recibió la eutanasia, previamente se despidió de su familia y vecinos entre aplausos y lágrimas.

Entre aplausos, abrazos, lágrimas y amor Victor Escobar fue despedido por su familia y vecinos en Cali. Grande eres Victor Escobar en este momento estás con tranquilidad y con el Ser Supremo... Se que Dios es de misericordia. pic.twitter.com/Msi0XMYMuS — Luis Giraldo Montenegro (@LuisCGiraldo) January 8, 2022

El abogado afirmó que Escobar “ya descansó del dolor”, al cumplirse su voluntad de recibir la eutanasia en Colombia. “Acaba de lograrlo, acaba de descansar del dolor, Dios tendrá misericordia de él, eres un guerrero”, añadió.

Dos años recorrió Escobar antes de recibir la eutanasia

Aunque Víctor Escobar pasó a la historia como la primera persona en ser sometida a la eutanasia en Colombia sin tener una enfermedad terminal, no fue el primer caso en el que se utilizó el procedimiento en el país sudamericano, según Reuters.

La primera vez que se aplicó legalmente la eutanasia a un paciente con una enfermedad terminal fue en julio de 2015, añadió la agencia internacional.

Escobar recorrió un camino de dos años para lograr que le practicaran la eutanasia ante la negativa de médicos, clínicas y fallos judiciales, pese a una sentencia de la Corte Constitucional que reconoció el derecho a morir dignamente y determinó que no solo los pacientes terminales pueden solicitar el procedimiento.

Desde 2015 y hasta mediados de octubre del año pasado, 178 personas se sometieron a la eutanasia en Colombia, según el grupo de defensa de los derechos legales DescLAB, citado por Reuters.

En el #Monitor06 de @DescLABcol sobre las cifras y las barreras del derecho a morir dignamente en Colombia, identificamos #11 barreras que impiden un ejercicio completo y fluido de nuestros derechos en el final de la vida. (1/n) 🧶



DESCÁRGALO AQUÍ ⬇️https://t.co/FUwlrA35mU pic.twitter.com/KltCjCwDUt — DescLAB (@DescLABcol) December 15, 2021

La colombiana Martha Sepúlveda, a quien se le diagnosticó en 2018 esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas, iba a someterse al procedimiento el 10 de octubre de 2021, pero fue detenido a última hora.

Aunque después un juez falló a favor de la apelación de Sepúlveda, hasta el momento no se ha fijado una nueva fecha para que reciba la eutanasia.

