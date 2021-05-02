VIDEO: 7 muertos y 14 heridos deja incendio de vehículos en Kabul

Por lo menos siete personas murieron y otras 14 resultaron heridas al incendiarse decenas de vehículos que hacían fila mientras esperaban un permiso para entrar a Kabul, entre ellos varios camiones cisterna con combustible en donde se generó el fuego.

El incendio comenzó anoche en el norte de la capital, en el distrito de Shakar-Dara, donde se encuentra la carretera que conecta Kabul con las provincias del norte, informó este domingo en un comunicado el portavoz del Ministerio de Interior, Tariq Arian.

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"El incendio comenzó en un camión cisterna de combustible y luego se extendió a otros camiones y a una gasolinera", explicó el portavoz, al detallar que los camiones de carga solo pueden entrar en la ciudad después de las 21:00 horas tras recibir un permiso.

"Como resultado del incendio de anoche, nuestros equipos encontraron siete cadáveres carbonizados y otras 14 personas resultaron heridas", afirmó Arian.

|Reuters

Dijo que decenas de camiones, entre ellos varios camiones cisterna con combustible, quedaron destruidos, incluso esta mañana aún continuaban humeantes decenas de vehículos, muchos de ellos reducidos solo a un esqueleto carbonizado.

El portavoz del gobierno aseguró que el incendio "no fue un ataque terrorista" y los equipos de investigación están tratando de esclarecer las causas que ocasionaron el accidente.

Update - "Dozens" of fuel tankers were burnt in tonight's major fire in Karez-e Mir area in Shakardara district, Kabul province, the Interior Ministry's spokesman Tariq Arian says.



He says 10 people were injured.



He says fire first broke out at a fuel tanker. pic.twitter.com/OdBhiu4k9h — TOLOnews (@TOLOnews) May 1, 2021

El último incendio de este tipo en 2016

Cabe recordar que el último gran accidente de este tipo, ocurrió en mayo de 2016 y al menos 73 personas murieron y otras 70 resultaron heridas tras incendiarse dos autobuses repletos de viajeros y un camión cisterna con combustible tras colisionar entre ellos en la autopista Kabul-Kandahar, en la provincia oriental de Ghazni.

Este nueva tragedia, producto aparentemente de un accidente, se suma a los continuos sucesos con víctimas civiles que golpean a diario este país tras veinte años de guerra desde la invasión de Estados Unidos en 2001 que derrocó a los talibanes.

AFGHANISTAN: Incendio partito da un'autocisterna vicino una stazione di servizio nel distretto di Shakardara nella provincia di Kabul: Almeno 7 morti e 14 feriti pic.twitter.com/dtiymYgHW7 — BreakingItalyNews (@BreakingItalyNe) May 2, 2021

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