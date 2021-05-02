VIDEO: 7 muertos y 14 heridos deja incendio de vehículos en Kabul
El incendio comenzó anoche en el distrito de Shakar-Dara, donde se encuentra la carretera que conecta Kabul con las provincias del norte.
Por lo menos siete personas murieron y otras 14 resultaron heridas al incendiarse decenas de vehículos que hacían fila mientras esperaban un permiso para entrar a Kabul, entre ellos varios camiones cisterna con combustible en donde se generó el fuego.
El incendio comenzó anoche en el norte de la capital, en el distrito de Shakar-Dara, donde se encuentra la carretera que conecta Kabul con las provincias del norte, informó este domingo en un comunicado el portavoz del Ministerio de Interior, Tariq Arian.
Te puede interesar: Juez absuelve y ordena liberar al “El Güero Palma”, pero seguirá en prisión
"El incendio comenzó en un camión cisterna de combustible y luego se extendió a otros camiones y a una gasolinera", explicó el portavoz, al detallar que los camiones de carga solo pueden entrar en la ciudad después de las 21:00 horas tras recibir un permiso.
"Como resultado del incendio de anoche, nuestros equipos encontraron siete cadáveres carbonizados y otras 14 personas resultaron heridas", afirmó Arian.
Dijo que decenas de camiones, entre ellos varios camiones cisterna con combustible, quedaron destruidos, incluso esta mañana aún continuaban humeantes decenas de vehículos, muchos de ellos reducidos solo a un esqueleto carbonizado.
El portavoz del gobierno aseguró que el incendio "no fue un ataque terrorista" y los equipos de investigación están tratando de esclarecer las causas que ocasionaron el accidente.
Update - "Dozens" of fuel tankers were burnt in tonight's major fire in Karez-e Mir area in Shakardara district, Kabul province, the Interior Ministry's spokesman Tariq Arian says.— TOLOnews (@TOLOnews) May 1, 2021
He says 10 people were injured.
He says fire first broke out at a fuel tanker. pic.twitter.com/OdBhiu4k9h
El último incendio de este tipo en 2016
Cabe recordar que el último gran accidente de este tipo, ocurrió en mayo de 2016 y al menos 73 personas murieron y otras 70 resultaron heridas tras incendiarse dos autobuses repletos de viajeros y un camión cisterna con combustible tras colisionar entre ellos en la autopista Kabul-Kandahar, en la provincia oriental de Ghazni.
Este nueva tragedia, producto aparentemente de un accidente, se suma a los continuos sucesos con víctimas civiles que golpean a diario este país tras veinte años de guerra desde la invasión de Estados Unidos en 2001 que derrocó a los talibanes.
AFGHANISTAN: Incendio partito da un'autocisterna vicino una stazione di servizio nel distretto di Shakardara nella provincia di Kabul: Almeno 7 morti e 14 feriti pic.twitter.com/dtiymYgHW7— BreakingItalyNews (@BreakingItalyNe) May 2, 2021
Te puede interesar: Triple homicidio en la colonia Atlampa de CDMX