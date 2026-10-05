A 3 días de acabar el sexenio de AMLO: La empresa ligada a Amílcar Olán que obtuvo permiso de importación violando las reglas de la SENER | VIDEO

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, difundida por Azteca Noticias expone las irregularidades del sexenio de AMLO para favorecer a la empresa Portacelis Gas and Oil, vinculada a Jorge Amílcar Olán Aparicio a través de su contador y operador financiero, Juan Carlos de la Cruz Murillo.

A tres días de concluir la administración anterior, la SENER otorgó a Portacelis permiso para importar hasta 52 millones de litros de diésel. La compañía omitió la norma de acreditar antecedentes de importación de dos años, tenía 52 días de creada, y registró instalaciones en una ranchería en Paraíso, Tabasco.

La empresa operó un esquema de “huachicol fiscal” introduciendo combustible al país, superando los volúmenes permitidos, declarando menos del total real, generando un quebranto estimado en 834 millones de pesos en impuestos omitidos.

A pesar de los expedientes del SAT y denuncias presentadas ante la FGR, las autoridades no han ejercido acciones penales contra los principales implicados de esta red de tráfico de influencias.