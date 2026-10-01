El otro negocio criminal de Amílcar Olán y la empresa que vendió medicamentos a sobreprecio al IMSS

Jorge Amílcar Olán Aparicio también hizo negocios criminales con la salud de los mexicanos. Aprovechó el tráfico de influencias y la información privilegiada en la venta de medicinas al Seguro Social. Estableció un sistema corrupto donde vendían medicamentos con sobreprecio del mil por ciento.

Una empresa dedicada a la venta de equipo de ferretería de pronto cambió de giro y recibió 195 millones de pesos en contratos por adjudicación directa para venderle medicamentos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta con mil por ciento de sobreprecio. La compañía está ligada a Jorge Amílcar Olán Aparicio, el favorito de la 4T.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción revela que la empresa Poyago fue creada en 2012 para la compraventa de maquinaria, equipo y herramientas de ferretería. Está a nombre de Juan Carlos de la Cruz Murillo, el contador y ejecutivo de ventas de Amílcar Olán, su prestanombres, pero en abril de 2023, la compañía cambió de giro y llegó la bonanza.