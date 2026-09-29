Huachicol fiscal: Una red llena de tráfico de influencias y corrupción

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción, a una de estas redes se le señala por evadir el pago de impuestos por más de 63 mil millones de pesos, cantidad que equivale a cuatro veces el fraude de Segalmex durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Una red llena de corrupción

La red está integrada por Dalcirse, Marlaya, Nafta Aditivos, Ecocarburante, Mefra Fletes e Impulsora de Productos Sustentables. Donde en abril de este año el SAT emitió una ejecución fiscal contra Dalcirse, por un adeudo de más de 31 mil millones de pesos.

Esta es la revelación más reciente y de mayor envergadura en la investigación de una red de huachicol fiscal con base estados como Nuevo León y Tamaulipas.

Además, Mexicanos Contra la Corrupción señala que Empowering People importó casi 142 millones de kilos de mercancía mal declarada como preparaciones químicas.

Este caso va más allá del negocio

En este complejo entramado de contrabando de combustible, se destaca el caso de Arnold Rojas Tame, conocido como “El Señor de los Trenes”, considerado uno de los operadores del tráfico de hidrocarburos a través de ferrotanques.

Sin más que decir, esta lista de implicados continua, por que el Huachicol Fiscal no es el delito de unos cuántos... Son redes que involucran tráfico de influencias y corrupción que alcanza todos los niveles de gobierno y el crimen organizado.