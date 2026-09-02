“Vamos a poner más trabas": Adal Ramones revela en Hechos AM los detalles del estreno de La Granja VIP México | VIDEO

El conductor Adal Ramones visitó el noticiero Hechos AM con Manuel López San Martín para revelar los detalles del próximo estreno de la segunda temporada de La Granja VIP México.

Durante la entrevista, el presentador comentó que esta nueva edición contará con reglas más estrictas, dinámicas intensas y “más ajustes de tuerca” diseñados para incrementar la tensión entre los participantes dentro del reality de encierro.

La competencia mantendrá su formato de estrategia, donde los integrantes deberán definir alianzas y movimientos para asegurar su permanencia, generando contenido a partir de la convivencia de todos los días. Adal Ramones destacó además que la temporada reúne a un elenco con figuras de carácter fuerte que pondrán a prueba la tolerancia dentro de la granja.

El gran estreno de La Granja VIP México será este domingo 6 de septiembre de 2026 a las 8:00 de la noche a través de la señal de Azteca Uno. La audiencia podrá disfrutar en tiempo real a todo lo que suceda dentro del reality mediante la transmisión 24/7 disponible en la plataforma Disney+.