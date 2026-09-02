¡Flechazo en La Granja VIP! El sorpresivo romance que surgió en la Primera Temporada

En el foro de La Granja VIP Primera Temporada, las emociones se vivieron al límite durante cada una de las galas; desde polémicas confrontaciones entre el equipo de críticos hasta el nacimiento de romances inesperados. Es el caso del flechazo que unió al hermano de Sandra Itzel con la nieta de Alfredo Adame, quienes se conocieron durante una de las galas a las que asistieron para apoyar a los Granjeros y terminaron enamorados.

La relación entre Majo Adame, que es creadora de contenido, y Emiliano Estrada, que se dedica a la música, se hizo oficial en febrero del 2026, cuando la pareja publicó un romántico video en el que aparecen besándose junto a una cariñosas dedicatorias. "Llegaste sin buscarte y resultaste ser justo lo que siempre esperé. Te amo con mi vida", se lee en la descripción del post, que rápidamente se inundó con felicitaciones y buenos deseos por parte de sus seres queridos.

Quiénes son TODOS los Granjeros confirmados para La Granja VIP 2026

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Todavía faltan varias revelaciones de Granjeros que entrarán dispuestos a todo por ganar La Granja VIP Segunda Temporada. Así que no te pierdas de las novedades en los sitios oficiales y redes sociales, donde se irán confirmando más nombres.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada? Fecha y horario exactos para ver el estreno

El gran estreno de La Granja VIP 2026 es el domingo 6 de septiembre, en punto de las 20:00 horas, a través de la señal de Azteca UNO. También estará disponible por la app y sitio web de Azteca UNO. Mientras que las cámaras de acceso total, se podrán sintonizar por Disney+.

Al igual que en la primera edición, la conducción de La Granja VIP Segunda Temporada estará liderada por Adal Ramones y Kristal Silva; la host digital será Malleza. Mientras que el equipo de los críticos está conformado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente y Rey Grupero, quienes ya están listos para hablar de todo lo que pase.