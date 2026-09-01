“Le quieren ver la cara al pueblo de México": Alejandro Moreno acusa corrupción y pactos de Morena con el crimen organizado en Hechos AM | VIDEO

En entrevista para Hechos AM con Manuel López San Martín, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, acusó a Morena de corrupción, desabasto de medicamentos y de mantener presuntos pactos con el crimen organizado.

El líder priista habló de figuras del oficialismo como el gobernador Rubén Rocha Moya y criticó duramente a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, calificando de “hipocresía” sus lujos y consumo excesivo en restaurantes tras años de promesas de austeridad.

Ante el panorama de violencia y la falta de resultados de la administración actual, “Alito” Moreno propuso formar un frente de oposición mediante una alianza entre el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.