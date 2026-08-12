“Se equivocan": Alito Moreno acusa a Morena de querer “secuestrar” al INE

Alejandro "Alito" Moreno volvió a poner al gobierno de Morena en el centro de sus críticas y lanzó una acusación frontal: calificó a la actual administración como un “narcogobierno” y rechazó que exista una contradicción entre haber defendido al Instituto Nacional Electoral (INE) en las calles y cuestionarlo ahora.

El senador del PRI sostuvo que quienes participaron en las llamadas “mareas rosas” no salieron a defender a un organismo que, desde su perspectiva, estuviera bajo el control de Morena. Por el contrario, afirmó que aquellas movilizaciones buscaban advertir sobre los intentos del poder político por influir en el árbitro electoral.

"Alito" Moreno acusa a Morena de querer silenciar a la oposición

A través de sus redes sociales, Moreno aseguró que el gobierno de Morena pretende utilizar las movilizaciones en defensa del INE como argumento para pedir silencio a quienes hoy cuestionan el desempeño del organismo.

El priista consideró que esa interpretación parte de una premisa equivocada, pues, dijo, defender al INE en un momento determinado no implica renunciar al derecho de señalar sus decisiones cuando existen desacuerdos.

Según el legislador, las protestas ciudadanas de aquellos años tenían como objetivo preservar la autonomía de las instituciones electorales frente a cualquier intento de subordinación política.

Ahora, afirmó, el escenario es distinto y por ello justificó sus críticas hacia el Instituto.

El priista lleva la disputa por el INE hasta Estados Unidos

Moreno también recordó que presentó una denuncia contra el INE y tres de sus consejeros ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El senador argumentó que recurrió a esa instancia por lo que considera un riesgo para la democracia mexicana y por presuntos intentos de censurar sus expresiones como integrante de la oposición.

En su mensaje, sostuvo que los aliados de México en Estados Unidos deben conocer lo que, desde su perspectiva, representa un deterioro institucional en el país.

La acusación forma parte de una confrontación cada vez más abierta entre el priista y distintas instituciones, particularmente alrededor de los límites de la libertad de expresión de los legisladores y la actuación de las autoridades electorales.

Alejandro Moreno defiende su derecho a criticar al gobierno

El dirigente priista también recurrió al artículo 61 de la Constitución para defender sus declaraciones.

Dicho artículo establece la inviolabilidad de los legisladores por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, argumento que Moreno utilizó para sostener que ningún consejero electoral, funcionario o gobierno puede determinar qué puede decir la oposición.

El senador cerró su mensaje con una nueva descalificación contra Morena, al asegurar que sus integrantes no conseguirán callar a quienes mantienen una postura crítica frente al gobierno.