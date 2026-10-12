Alessandra Rojo de la Vega en Hechos AM: Denuncia persecución y confirma que buscará la reelección en la Cuauhtémoc para el 2027 | VIDEO

En entrevista para Hechos AM con Manuel López San Martín, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, abordó los recientes conatos de violencia en la demarcación y fijó su postura política de cara al futuro.

La alcaldesa calificó como lamentables las agresiones registradas contra personal de la alcaldía y afirmó sostener una situación de persecución sistemática desde el periodo de campaña, señalando desconocer la autoría intelectual detrás de estos embates.

Adelantó sus intenciones de buscar la reelección para mantenerse al frente de la alcaldía Cuauhtémoc en el proceso electoral de 2027.