Armada Real británica prueba trajes voladores al estilo Iron Man

En los últimos días, la Armada Real Británica se convirtió en tendencia por los videos de prueba de un nuevo equipo: trajes voladores al estilo Iron Man.

Los videos de estas pruebas se volvieron tendencia, pues más de uno comparó estos llamados jet packs con la famosa armadura desarrollada por Tony Stark en los cómics y películas de Marvel.

En los clips, se observa a elementos de la Armada Real despegar desde un bote en movimiento y volar hasta un buque que lo espera metros más adelante.

De acuerdo con la información difundida por la empresa y la propia Armada, en estas primeras pruebas participaron el fundador de la empresa, Richard Browning, un militar retirado, y 42 miembros más de la Armada Real.

"Gracias a los Marinos Reales por organizar este ejercicio tan exitoso que demuestra la capacidad del traje Gravity Jet para apoyar operaciones de embarque de la Armada Real", se lee en un mensaje compartido en las redes sociales de la empresa.

En los videos se observa que las maniobras de despegue, aterrizaje e incluso la posición de manos y piernas son muy parecidas a los movimientos que Robert Downey Jr patentó y realizó por los más de 10 años que dio vida al personaje ficticio.

Por supuesto, una vez que llegaron los primeros videos, no faltó quien dijera que los temores del senador Stern, uno de los villanos de 'Iron Man 2', estaban haciéndose realidad, pues en la trama, menciona que en un futuro cualquiera podría tener un traje como el de Tony Stark y meter en problemas a la humanidad.

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¿El traje volador es sólo para la Armada?

No, aunque funciona con tecnología de punta, este traje no es de uso militar exclusivamente, pues el público en general puede adquirirlo por 430 mil dólares (8 millones 651 mil 730 pesos).

Richard Browning, ex petrolero y miembro retirado de la Armada Real, fundó Gravity Industries en marzo de 2017, con la intención de dedicarse de tiempo completo a la innovación aeronáutica y llevar a la humanidad a una nueva era.

"El traje Gravity utiliza más de mil caballos de fuerza de potencia de motor a reacción, combinado con el equilibrio natural humano para ofrecer y el espectáculo más intenso y fascinante, a menudo comparado con el Iron Man de la vida real", dice la descripción del traje en su página web.

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