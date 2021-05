Marvel recortó cameo de Doctor Strange en WandaVision

Cuando se estrenó ‘WandaVision’, los fanáticos de Marvel tenían expectativas sobre la posibilidad de que Doctor Strange participara en la serie, pero esto no ocurrió.

Kevin Feige, el director ejecutivo de Marvel Studios, finalmente se pronunció al respecto y aceptó que los rumores de la aparición de Stephen Strange, la identidad secreta del héroe, eran ciertos, pero que finalmente se tomó la decisión de eliminar su participación para darle prioridad absoluta a la Bruja Escarlata.

A dos meses de que ‘WandaVision’ llegó a su fin, aún hay opiniones divididas en el fandom de Marvel, pues hay algunos que aplaudieron que se le haya dado un espacio propio a Wanda Maximoff, uno de los personajes más poderosos del universo Marvel; mientras que otros, se sintieron decepcionados porque no hubo conexión con otro de los grandes personajes místicos de la casa de cómics, Doctor Strange, el llamado Hechicero Supremo.

En una entrevista para Rolling Stone, el mandamás de Marvel Studios aceptó que hubo un convenio entre la producción de la serie y Benedict Cumberbatch para que su personaje místico interveniera al final de la semana, pero finalmente se descartó esa opción para no borrar del mapa a la protagonista de la historia.

“Algunas personas dicen: ‘Oh, hubiera sido genial ver a Doctor Strange. Pero le habría quitado protagonismo a Wanda. No queríamos que el final del programa se convirtiera en un producto básico para conectar con la siguiente película, algo clásico de tipos blancos como: ‘déjame mostrarte cómo funciona el poder’”, reveló Feige.

“Por eso, se tomó la decisión de enfatizar que WandaVision fue verdaderamente el viaje de Wanda. Contradecir esa idea al hacer que Strange vuele y le explique la magia a Wanda Maximoff en la conclusión habría quitado el foco de Wanda y le habría despojado su lugar como una poderosa Vengadora”, añadió.

Los fanáticos de ‘WandaVision’ reconocieron que la historia profundizó en el dolor y el sufrimiento de la Bruja Escarlata, luego de que su amado Vision fue asesinado por Thanos, el Titán Loco, en ‘Avengers: Infinity War’.

Eliminación de Strange trajo más trabajo

A pesar de que el presidente de Marvel considera que eliminar la intervención de Doctor Strange fue lo mejor, no todos están conformes con esta idea.

El equipo detrás de ‘Doctor Strange into the Multiverse of Madness’ tuvo que replantear el guion de la cinta tras la eliminación del personaje en ‘WandaVision’, pues la breve intervención serviría como un puente entre la ‘Saga del Infinito’ y el arranque de la llamada Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Aunque aún no hay información oficial sobre la trama de la nueva cinta del Hechicero Supremo, los fanáticos de la saga ya iniciaron con teorías sobre lo que se podrá ver en la cinta.

Algunos dicen que esta película será la introducción del Universo 616, luego de que se filtrara la hoja del llamado de un extra conocido como ‘Ciudadano 616'.

