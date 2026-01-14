VIDEO | PASO A PASO: Así fue la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela

El 3 de enero de 2026, el mundo despertó con una noticia que parecía sacada de una película de acción: Nicolás Maduro había sido capturado y sacado de Venezuela por fuerzas especiales de Estados Unidos. La misión, bautizada como "Resolución Absoluta", se ejecutó bajo las órdenes directas del presidente Donald Trump tras meses de planificación secreta.

Aquella noche, lo que comenzó como un despliegue táctico terminó en un asalto de pocos minutos donde soldados altamente entrenados irrumpieron en la residencia presidencial, poniendo fin a una era política de más de una década y trasladando al mandatario venezolano a territorio norteamericano para enfrentar a la justicia.

¿Cómo fue la captura del dictador #NicolásMaduro?



A las 10:46 p.m. un dron confirmó que #Maduro estaba en el Fuerte Tiuna.



Minutos después, el presidente @realDonaldTrump dio la orden: Operación Resolución Absoluta.



Más de 150 aeronaves, apagón en #Caracas y fuerzas… pic.twitter.com/BHKJEwgm95 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 14, 2026

Mar-a-Lago: El búnker donde se dio la orden de capturar a Maduro

Mientras en Caracas reinaba la oscuridad de la noche del viernes previo al ataque, en el club Mar-a-Lago , en Florida, el ambiente era de máxima tensión. Tras disfrutar de una cena, el presidente Donald Trump se encerró en una sala rodeada de monitores que transmitían en vivo cada movimiento de sus tropas.

A las 10:46 p.m., el mandatario dio la aprobación final con la frase: “Buena suerte y que Dios los acompañe”. Trump observó el asalto en tiempo real, siguiendo incluso las reacciones en redes sociales mientras los helicópteros cruzaban el Caribe a baja altura.

El asalto: 150 naves y un ataque al corazón militar de Nicolás Maduro

La operación fue un despliegue masivo de fuerza y tecnología. Más de 150 aeronaves, entre drones furtivos, helicópteros de ataque y aviones caza, se infiltraron por el mar Caribe volando a solo 30 metros sobre el agua para no ser detectados por los radares. El objetivo principal fue el Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante del país.

Un dron de última generación localizó la posición exacta de Maduro, permitiendo que la Delta Force aterrizara en su residencia. A pesar de que el líder intentó correr hacia una habitación blindada con acero, los soldados lograron interceptarlo antes de que pudiera ponerse a salvo.

Nicolás Maduro habría burlado sanciones de #EU vendiendo #petróleo con ayuda de una empresa mexicana bajo el esquema de “petróleo por comida”.



Las investigaciones señalan intercambio opaco de crudo por maíz y bienes, y Estados Unidos ha sancionado a personas y compañías… pic.twitter.com/IiEQAN6PQz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 13, 2026

La imagen de la caída de Nicolás Maduro

La mañana del sábado 3 de enero, el propio Trump publicó en su red Truth Social la prueba del éxito del operativo: una fotografía de Maduro bajo custodia. Lejos de sus uniformes habituales, se le vio vestido con pantalones deportivos grises, esposado y usando gafas oscuras para bloqueo de luz. Junto a él, también fue capturada su esposa, Cilia Flores .

El ataque no solo buscaba la detención del líder, sino que las explosiones controladas en el Fuerte Tiuna inutilizaron las comunicaciones y defensas del régimen en cuestión de segundos.

Cargos que le imputaron a Nicolás Maduro

La captura no fue un evento aislado, sino el cumplimiento de una orden judicial por delitos graves. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó poco después que Maduro fue imputado por conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armamento destructivo. Estos cargos fueron los que sustentaron legalmente la misión de extracción.

Con Maduro ya en suelo estadounidense, el proceso judicial marcó el inicio de un juicio federal que podría mantener al expresidente en prisión, cambiando para siempre el tablero político de América Latina.