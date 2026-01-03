El rol en la dictadura de Maduro que tuvo Cilia Flores, la “primera combatiente” que rechazó el título de primera dama

Tras la detención de Nicolás Maduro, dictador de Venezuela , también tomó relevancia su esposa, Cilia Flores, quien también fue apresada y acusada por los mismos cargos que a su pareja. ¿Quién es y qué papel ocupó en el régimen que cayó tras más de 13 años?

La también conocida como la "Primera Combatiente", ha dejado su marca dentro de la dictadura de Nicolás Maduro, al rechazar el nombramiento de Primera Dama de Venezuela, pero que tomó un papel relevante dentro del chavismo y del régimen de Maduro.

¿Quién es Cilia Flores y por qué la detuvieron junto con Maduro?

Cilia Flores, de 69 años de edad, es abogada de profesión. Su trayectoria en la vida pública comenzó en la década de 1990 cuando formaba parte del equipo de Hugo Chávez en el intento del golpe de Estado ocurrido en 1992, desde ahí nació el mote de Primera Dama de Venezuela.

A través de 30 años, Flores ocupó diversos cargos en la presidencia de la Asamblea Nacional (20006-2011 y la Procuraduría General de la República.

¿Qué papel jugó en el chavismo Cilia Flores?

La esposa de Maduro, según analistas, iba más allá de eso, pues se considera que era quien controlaba los hilos internos críticos y era más bien una operadora política pues tenía participación en las decisiones del régimen de Maduro.

Dentro del régimen de Maduro, Cilia Flores fue acusada de nepostismo: colocar en puestos clave a allegados y familiares.

Durante la madrugada del 3 de enero, Donald Trump informó que además de Maduro, fue apresada su esposa, sin embargo, no se conocen imágenes sobre su deteción como sí lo hay del dictador.

¿De qué cargos se le acusa a la Primera Combatiente?

La fiscal de Estados Unidos, Pamela Jo Bondi, aseguró que tanto Flores como Maduro están acusados por conspiración narcoterrorista al traficar armas y droga, delitos por los que serán juzgados en una corte de Nueva York o Miami.

Al respecto, Cilia Flores fue ligada al narcotráfico cuando en 2015, sus sobrinos Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores fueron condenados en Estados Unidos por ese delito y después fuero liberados en 2022.

Aseguró que ambos deberán enfrentar la justicia de Estados Unidos; dichos que fueron reafirmados por el presidente Donald Trump.