Trump confirma ataque a Venezuela y captura del dictador Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el ataque a gran escala contra Venezuela; añadió que también capturó al dictador Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados fuera del país. Así lo informó el mandatario estadounidense por medio de su cuenta oficial de Truth Social durante la madrugada de este 3 de enero de 2026.

¿Estados Unidos bombardeó Venezuela este 3 de enero?

El mensaje de Trump llega después de un par de horas de que comenzaron a circular videos en redes sociales de explosiones y supuestos bombardeos en la ciudad de Caracas, Venezuela.

Agencias como Reuters y la Alianza Informativa Latinoamericana señalaron que había presencia de aviones en la zona, luego se escucharon fuertes ruidos, finalmente las columnas de humo fueron presentes en distintas zonas.

Compras de pánico y abandonan Caracas tras ataque de Estados Unidos

Tras las explosiones en Fuerte Tiuna, sede central del Ejército venezolano en Caracas, cientos de venezolanos buscan abandonar la zona. Videos que circulan en redes sociales muestran el caos vehicular y la congestión registrada en las calles.

Además, durante esta madrugada, decenas de venezolanos han salido a los supermercados a realizar compras de pánico, las filas afuera de los establecimientos ya son enormes, pues buscan víveres ante la incertidumbre de lo qué pueda suceder.

Mientras tanto, La embajada de Estados Unidos en Venezuela alertó a sus ciudadanos a no viajar o permanecer en el país sudamericano. Asimismo, recomendó a sus connacionales que salgan de dicha nación de inmediato.

