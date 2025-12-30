“Habrá consecuencias muy graves": Donald Trump lanza advertencia a Hamás si no accede a desarmarse

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , advirtió que el grupo Hamás tendrá que desarmarse como condición para avanzar en la segunda fase del plan de alto al fuego en Gaza, durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , realizada en Mar-a-Lago, Florida.

Trump afirmó que el desarme de Hamás ya fue acordado y lanzó una advertencia directa: si el grupo no cumple, “habrá consecuencias muy graves”, aunque aclaró que Estados Unidos no busca una escalada mayor del conflicto en Medio Oriente.

.@POTUS: We're going to be dealing on Gaza, that's why @IsraeliPM @netanyahu is here right now... We have about 5 major subjects that we're discussing. pic.twitter.com/S0iwUYfIWd — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 29, 2025

Las declaraciones se dieron en el marco de la reunión bilateral entre Trump y Netanyahu, centrada en el futuro de la Franja de Gaza, el alto al fuego vigente desde octubre y la implementación de una segunda etapa del plan de paz impulsado por la administración estadounidense.

Trump advierte que Hamás debe desarmarse

Durante la rueda de prensa, Trump aseguró que Hamás recibió un plazo breve para entregar sus armas, como parte de los compromisos asumidos en el proceso de negociación.

.@POTUS on Hamas: "If they don't disarm — as they agreed to do, they agreed to it — then there will be hell to pay for them, and we don't want that. We're not looking for that." pic.twitter.com/UsE1PVkdsl — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 29, 2025

“Si no se desarman, como acordaron hacerlo, habrá consecuencias muy graves para ellos”, dijo el mandatario estadounidense, quien insistió en que el desarme es un paso indispensable para avanzar hacia la estabilidad en la región.

Añadió que su país no busca una confrontación mayor, pero subrayó que la exigencia de desarme es innegociable dentro del plan de paz.

Estados Unidos plantea presión internacional sobre Hamás

Trump señaló que otros actores internacionales estarían dispuestos a intervenir si Hamás no accede al desarme, incluso sin la participación directa de Israel.

De acuerdo con el mandatario, hasta 59 países podrían involucrarse en tareas de estabilización en Gaza, así como en el desmantelamiento del grupo armado y la posterior reconstrucción del territorio.

“Hamás es una pequeña parte de la paz en Medio Oriente, pero es parte de ello”, afirmó Trump, al destacar que sin el desarme no será posible avanzar hacia un acuerdo duradero.

Trump respalda a Israel en la implementación del alto al fuego

Consultado sobre posibles desacuerdos con Israel respecto a la implementación de la segunda fase del alto al fuego, Trump minimizó cualquier diferencia y aseguró que Israel ha cumplido con el acuerdo al 100%.

“No me preocupa nada de lo que esté haciendo Israel”, afirmó, al tiempo que reconoció que aún existen puntos de discusión, como la situación en Cisjordania , aunque evitó detallar los desacuerdos.

Trump expresó su confianza en que Netanyahu “hará lo correcto” y reiteró su respaldo al gobierno israelí.

El plan de paz en Gaza contempla fuerza internacional y retiro israelí

La segunda fase del plan de paz impulsado por Donald Trump, que podría iniciar a mediados de enero, contempla el desarme total de Hamás, el establecimiento de una fuerza internacional de estabilización y la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza .

El plan también prevé la creación de un gobierno de transición en el enclave palestino, como parte del proceso para avanzar hacia una solución política.

Netanyahu viajó a Estados Unidos tras recibir la invitación de Trump para avanzar en esta etapa del acuerdo, luego del alto al fuego implementado el 10 de octubre.

Hamás rechaza entregar sus armas

Previo al encuentro entre Trump y Netanyahu, el portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obeida, aseguró que el grupo no renunciará a sus armas, al considerar que estas forman parte de su defensa frente a la ocupación.

“El pueblo no se rendirá, aunque tenga que luchar con las manos desnudas”, afirmó en un mensaje difundido por Telegram, rechazando la exigencia de desarme planteada por Estados Unidos e Israel.

Hamás ha propuesto únicamente una congelación o almacenamiento de armas, trasladando la responsabilidad del conflicto a Israel.