Sinaloa y Los Zetas, los socios de Maduro: Así operaba el “Cártel de los Soles” con México

La caída de Nicolás Maduro no solo marca el fin de una dictadura política, sino el desmantelamiento de lo que la justicia de Estados Unidos califica como una empresa criminal transnacional. Los expedientes de la Corte de Nueva York revelados tras su detención confirman una alianza oscura: el régimen chavista utilizó el aparato del Estado para traficar toneladas de cocaína, teniendo como socios estratégicos en México al Cártel de Sinaloa y a Los Zetas.

Según la acusación formal, Maduro no actuaba solo. Junto a su esposa Cilia Flores, su hijo Nicolás Maduro Guerra y Diosdado Cabello, lideró el denominado “Cártel de los Soles”, una organización que convirtió a Venezuela en la plataforma de lanzamiento de droga producida por las FARC en Colombia hacia el mercado estadounidense .

Los socios de Nicolás Maduro en México

El documento judicial detalla que México fue el destino clave de envíos aéreos y marítimos provenientes de Venezuela.



El rol: Los cárteles mexicanos (Sinaloa y Zetas) fungieron como “socios logísticos”, responsables de recibir la mercancía, controlar las rutas terrestres y asegurar que la droga cruzara la frontera norte.

Los cárteles mexicanos (Sinaloa y Zetas) fungieron como “socios logísticos”, responsables de recibir la mercancía, controlar las rutas terrestres y asegurar que la droga cruzara la frontera norte. La infraestructura: Para estas operaciones, el régimen venezolano puso a disposición recursos oficiales: aeropuertos internacionales, aviones privados, pasaportes diplomáticos e incluso la protección de las Fuerzas Armadas para cargar la droga sin ser molestados.

Diplomacia al servicio del narco

Uno de los puntos más escandalosos del expediente es el uso de las sedes diplomáticas. Samuel González, experto en derecho penal internacional, explica cómo se lavaba el dinero producto de estas transacciones:

“Son varios actos que incluyen la utilización de aviones privados de Venezuela con valija diplomática, en la que salía desde México hacia Caracas dinero procedente de las drogas... pago para el Cártel de Los Soles. Una acusación muy dura”, señaló el especialista. Se acusa que la propia Embajada de Venezuela en México fue utilizada como centro de operaciones para mover las ganancias criminales de regreso a manos de la familia Maduro .

Evidencias: El avión de Campeche y el rol de Cilia Flores

El expediente se sustenta en evidencias rastreadas desde hace casi dos décadas. Una prueba contundente citada es el aseguramiento ocurrido en abril de 2006, cuando un avión DC-9 fue interceptado en Ciudad del Carmen, Campeche, con más de 5.5 toneladas de cocaína provenientes de Venezuela.

En este esquema, Cilia Flores, la ex “primera combatiente”, es señalada como una operadora clave. Presuntamente, aceptó cuantiosos sobornos y pagos directos por autorizar vuelos cargados de cocaína.

Hoy, estos son los cargos —narcoterrorismo, corrupción y conspiración— por los que Maduro y su círculo de hierro perdieron el poder y por los que ahora enfrentarán, desde el banquillo de los acusados, a la justicia norteamericana.