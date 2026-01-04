Operación de EU deja al menos 40 muertos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Lo que comenzó como una operación nocturna se convirtió en un enfrentamiento letal. Según funcionarios estadounidenses, la misión inició con un despliegue masivo de más de 150 aeronaves. El objetivo principal era "desactivar" los radares y defensas aéreas de Venezuela para permitir que los helicópteros de combate llegaran hasta la posición de Nicolás Maduro .

Este bombardeo estratégico fue la llave que permitió a las fuerzas de tierra descender y realizar la captura, pero el costo humano fue alto. Un alto funcionario venezolano confirmó bajo anonimato a un medio internacional ubicado en Nueva York que el saldo de víctimas incluye tanto a soldados que intentaron defender el perímetro como a civiles que se encontraban en las cercanías del ataque.

Nicolás Maduro no llegó al poder por liderazgo propio, sino como heredero de Hugo Chávez.



Desde entonces, gobernó entre el culto a la personalidad y la negación de la realidad, mientras #Venezuela caía en hiperinflación, colapso de servicios y #migración masiva.



Hoy, su figura… pic.twitter.com/IvbG3VSMIh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 4, 2026

Cuántas víctimas dejó la captura de Nicolás Maduro

A pesar de la magnitud de la tragedia, ni la Casa Blanca ni el Pentágono han emitido un comunicado oficial confirmando el número exacto de fallecidos. Mientras la agencia de noticias internacional reporta 40 muertes, organizaciones locales temen que la cifra aumente conforme se despejen los escombros en las zonas de impacto.

Se espera que en los próximos días autoridades esclarezcan el número oficial de muertos tras la operación militar.

De qué acusan a Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump sorprendió al mundo al anunciar que el operativo fue un éxito: Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera del país la madrugada del sábado. La razón oficial es una nueva acusación desclasificada por fiscales en Nueva York, quienes señalan a la pareja de traficar "toneladas de cocaína" hacia los Estados Unidos.

Trump fue tajante al declarar que Estados Unidos "dirigirá" Venezuela hasta que se logre una transición que él calificó como segura y juiciosa. Esta medida pone fin a años de tensiones diplomáticas, pero inicia un periodo de incertidumbre total sobre quién gobierna realmente en Caracas.

La captura de Nicolás #Maduro, presidente de #Venezuela, ha destapado una supuesta relación del dictador con organizaciones criminales mexicanas ¿cuáles son?https://t.co/TUQTtbZHxu pic.twitter.com/a79RE3FTvg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 4, 2026

División de opiniones por intervención de Estados Unidos

El operativo ha encendido las alarmas en todo el mundo. Críticos y expertos en derecho internacional advierten que esta acción viola la soberanía de Venezuela y pasa por alto la autoridad del Congreso de los Estados Unidos . Al no haber una declaración de guerra formal, la intervención es vista por muchos como un precedente peligroso para la estabilidad de toda la región.

A pesar de las diversas críticas y opiniones, los mismos venezolanos han celebrado la captura y creen que lo mejor está por venir para su país, esto después de estar atados a una dictadura por más de una década.

Qué va a pasar con Venezuela

Con Maduro fuera del mapa, Venezuela entra en un terreno desconocido. La presencia de tropas estadounidenses y el control político de Washington sobre el país sudamericano marcan una nueva era en las relaciones continentales.

Por ahora, el mundo observa con atención los siguientes pasos de la administración Trump en lo que ya se considera la operación militar más audaz de las últimas décadas en América Latina.