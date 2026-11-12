Todo parecía una tarde normal para los residentes el 11 de noviembre en un viejo complejo habitacional de tres pisos en Brooklyn, Nueva York, hasta que el suelo literalmente desapareció bajo sus pies. Lo que debió ser la seguridad de sus hogares se convirtió de pronto en una trampa mortal de concreto, polvo y gritos desesperados. A un día de la tragedia, deja al descubierto un historial de excavaciones vecinas y posibles negligencias.

El colapso dejó un saldo desgarrador

El saldo de este colapso golpea fuerte. Hasta el momento, las autoridades confirmaron la muerte de al menos ocho personas que no lograron salir a tiempo. Otras 17 resultaron gravemente heridas, de las cuales cuatro luchan por su vida en estado crítico en hospitales cercanos. Entre los afectados hay tres bomberos que arriesgaron todo desde el primer minuto y, lo más desgarrador, al menos siete niños figuran entre las víctimas rescatadas.

Cientos de rescatistas escarbaron la zona casi a mano, apoyados por drones y apenas iluminados por linternas, mientras el tiempo corre en su contra ante la inminente llegada de una fuerte tormenta. En un verdadero milagro en medio del caos, los bomberos lograron perforar un agujero para sacar con vida a una mujer con seis meses de embarazo, formando una rápida cadena humana para alejarla del peligro.

Obras vecinas y multas: ¿una desgracia que pudo evitarse?

El inmueble, construido en la década de 1930, se vino abajo justo sobre un terreno contiguo donde un grupo de obreros realizaba trabajos de excavación profunda hacia los cimientos. Los registros revelan un historial que hoy indigna a la comunidad: en abril, el contratista a cargo de esa obra recibió fuertes multas por continuar demoliciones ilegales, ignorando las órdenes de detenerse.

Aunque pagaron la sanción meses después para calmar las aguas, el daño estructural y la falta de supervisión hoy cobran el precio más alto. El peligro en el lugar aún no termina, pues las paredes del inmueble vecino quedaron destrozadas, colgando de un hilo y amenazando con provocar un segundo derrumbe en cualquier momento mientras la búsqueda continúa.