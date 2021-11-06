VIDEO: Avalancha en concierto de Travis Scott deja ocho muertos

Al menos ocho muertos y muchas personas heridas dejó la apertura del festival de música Astroworld de Houston, Texas, cuando el rapero Travis Scott se encontraba en el escenario, en un hecho provocado por una avalancha de espectadores.

Samuel Peña, jefe de bomberos de Houston, confirmó la cifra de víctimas del episodio, ocurrido la noche de este viernes, en una conferencia de prensa en las afueras del NRG Park.

“La multitud empezó a empujar hacia la parte delantera del escenario y eso provocó cierto pánico y comenzó a causar heridos. La gente empezó a caer y a quedar inconsciente, eso generó más pánico”, añadió Peña.

Al menos unas 50 mil personas asistieron al primer día del festival para ver al rapero y compositor estadounidense Travis Scott, de acuerdo con Reuters.

Please stop saying Travis never stopped the show to point out the people that were passing out he does this all the time if he sees it pic.twitter.com/4MlyLo4sqk — Ⓜ️ (@WashedMel) November 6, 2021

Alrededor de las 21:00 horas (tiempo local), los espectadores que se habían reunido para la actuación de Scott comenzaron a empujar hacia el frente del escenario, causando pánico y lesiones a los asistentes.

“Sucedió en unos minutos”, detalló el subdirector ejecutivo de la policía de Houston, Larry Satterwhite, citado por Reuters. “De repente había varias personas en el suelo, experimentando algún tipo de paro cardíaco o algún tipo de episodio médico”.

Autoridades abren investigación sobre el caso que dejó ocho muertos

El departamento de bomberos trasladó a 17 personas a hospitales y 11 sufrieron un paro cardíaco. Además, en el lugar se instaló un hospital de campaña donde se dio atención médica a unas 300 personas tras la avalancha humana.

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Luego de la avalancha que dejó al menos ocho muertos se inició una investigación, en la que los organizadores del festival de música y Travis Scott están cooperando con la policía, informó Troy Finner, jefe de policía de Houston.

“Estamos enfocados en apoyar a los funcionarios locales como podamos”, aseveró Astroworld en un mensaje de Twitter, en el que anunció la cancelación del segundo día del festival este sábado.

Travis Scott detuvo varias veces su actuación de 75 minutos cuando vio la avalancha de espectadores frente al escenario, informó un medio local citado por Reuters.

El rapero, según la publicación, pidió a la seguridad del festival que se asegurara de que los espectadores estuvieran a salvo y que los ayudara a salir de la multitud que dejó un saldo de ocho muertos.

Después de la emergencia, el Consulado General de México en Houston compartió dos números telefónicos para atender a las personas que necesitan localizar a sus familiares, si resultaron afectados durante el festival Astroworld.