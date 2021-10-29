Niño de 10 años muere al disparar por accidente el arma de su mamá

Un niño de 10 años de edad perdió la vida el jueves al dispararse accidentalmente con un arma de fuego que encontró dentro del vehículo de su mamá en Houston, Texas.

De acuerdo con las autoridades de Houston, la víctima y un primo, de 11 años de edad, encontraron la pistola cuando la mamá del niño le pidió buscar algo en el auto.

Al hallar el arma, los niños empezaron a jugar con ella provocando que accidentalmente se disparara e hiriera al menor de 10 años; aunque de inmediato fue trasladado a un hospital, las heridas fueron graves y le provocaron la muerte.

El departamento de policías de Houston investiga cuál de los dos menores estaba manipulando el arma al momento del disparo y a quién pertenecía, pues el dueño podría enfrentar cargos por manejo irresponsable de fusiles.

Lt Crowson News Briefing on Juvenile Shot at 8301 Willow Place Dr. North https://t.co/wqP810H2Sg — Houston Police (@houstonpolice) October 28, 2021

En Estados Unidos los casos de muertes accidentales por armas de fuego son comunes debido al fácil acceso a ellas en el país del norte, por lo que varias organizaciones han pedido regular su venta.

Niño mata a su mamá al disparar por accidente

Cabe recordar que el pasado 11 de agosto, una mujer identificada como Shamaya Lynn de 21 años falleció luego de recibir un disparo en la cabeza durante una llamada de trabajo por Zoom, cuando su hijo accidentalmente apretó el gatillo de la pistola.

El arma pertenecía al padre del niño, por lo que, el hombre fue arrestado por almacenamiento de arma de fuego y homicidio por negligencia, indicaron las autoridades. Mientras tanto la fiscalía del condado de Seminole estudiaba el caso para saber si el dueño de la pistola enfrentaría cargos penales por un mal manejo del arma.

Los investigadores señalaron que el niño de 2 años encontró el arma en una mochila de “Paw Patrol”, el pasado 11 de agosto, día el que le disparó una vez a su mamá, Shamaya Lynn, hiriendola en la cabeza.

El delito de homicidio negligente se castiga en algunas ciudades de Estados Unidos con penas de hasta 15 años de cárcel, según las leyes del país.